ETV Bharat / business

शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार, ग्रीन के बाद फिर से रेड में आया मार्केट

शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 74,614.51, एनएसई निफ्टी 23,391.10 अंक पर.

Share Market
शेयर बाजार (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 9:44 AM IST

|

Updated : May 13, 2026 at 10:11 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और लगातार बनी हुई भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त के बाद बेंचमार्क शेयर सूचकांक नकारात्मक दायरे में फिसल गए.विदेशी फंडों की निकासी ने भी निवेशकों के विश्वास को प्रभावित किया.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 75.64 अंक चढ़कर 74,614.51 पर पहुंच गया. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 17.10 अंक बढ़कर 23,391.10 पर पहुंच गया. हालांकि, दोनों बेंचमार्क सूचकांक इस तेजी को बरकरार नहीं रख सके.

बीएसई सेंसेक्स 182.60 अंक गिरकर 74,362.19 पर और निफ्टी 41.05 अंक गिरकर 23,352.25 पर कारोबार कर रहा था.30 सेंसेक्स वाली कंपनियों में पावर ग्रिड, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाइटन और एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाली कंपनियों में शामिल थीं.

एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील और कोटक महिंद्रा बैंक को लाभ हुआ।वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड लगभग 106.6 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सोने और चांदी के आभूषणों के साथ-साथ कुछ रसोई के सामानों की कीमतों में वृद्धि के कारण अप्रैल में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मामूली रूप से बढ़कर 3.48 प्रतिशत हो गई.

बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर से 16 पैसे बढ़कर 95.52 पर पहुंच गया. आयात प्रतिबंधों के चलते अमेरिकी डॉलर की मांग में कमी की आशंका जताई जा रही है. विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना है कि बाजार के प्रतिभागी डॉलर-रुपये के युग्म में कुछ मजबूती की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि सोने के आयातकों ने अपनी मांग में कटौती की है.

भारत सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है, ताकि विदेशी खरीद को कम किया जा सके और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हो सके. हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती ने निवेशकों के रुझान पर नकारात्मक प्रभाव डाला.

इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 95.52 पर खुला, जो अपने पिछले सर्वकालिक निचले स्तर से 16 पैसे की बढ़त दर्शाता है. मंगलवार को रुपया 40 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.68 के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ था.

व्यापारियों का कहना है कि सोने के आयात शुल्क में बढ़ोतरी से देश में सोने की मांग घट सकती है. देश कीमती धातुओं का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है. फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के ट्रेजरी प्रमुख और कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने कहा, "इस कदम से चालू खाता राजस्व (सीएडी) पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और रुपये को कुछ हद तक मजबूती मिलेगी."

रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से एक साल तक सोने की खरीदारी से बचने का आग्रह किया, ताकि विदेशी मुद्रा को सुरक्षित रखा जा सके. भारत में सोने का उत्पादन न के बराबर है और अधिकांश सोना आयात किया जाता है.

इस बीच, छह मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती का आकलन करने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत बढ़कर 98.30 पर कारोबार कर रहा था. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 1.12 प्रतिशत गिरकर 106.56 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.

विनिमय आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 1,959.39 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. घरेलू व्यापक आर्थिक मोर्चे पर, मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सोने और चांदी के आभूषणों के साथ-साथ कुछ रसोई के सामानों की कीमतों में वृद्धि के कारण अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति मामूली रूप से बढ़कर 3.48 प्रतिशत हो गई. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति, जिसका आधार वर्ष 2024 है, मार्च में 3.40 प्रतिशत, फरवरी में 3.21 प्रतिशत और जनवरी में 2.74 प्रतिशत थी.

ये भी पढ़ें : भारत में सोने के आयात के बढ़ने की क्या है वजह, जानें

Last Updated : May 13, 2026 at 10:11 AM IST

TAGGED:

BSE NSE NIFTY
आज का शेयर बाजार
DOLLAR RUPEE SHARE MARKET
SHARE MARKET OPENING 13 MAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.