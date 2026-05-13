ETV Bharat / business

शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार, ग्रीन के बाद फिर से रेड में आया मार्केट

मुंबई : कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और लगातार बनी हुई भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त के बाद बेंचमार्क शेयर सूचकांक नकारात्मक दायरे में फिसल गए.विदेशी फंडों की निकासी ने भी निवेशकों के विश्वास को प्रभावित किया.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 75.64 अंक चढ़कर 74,614.51 पर पहुंच गया. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 17.10 अंक बढ़कर 23,391.10 पर पहुंच गया. हालांकि, दोनों बेंचमार्क सूचकांक इस तेजी को बरकरार नहीं रख सके.

बीएसई सेंसेक्स 182.60 अंक गिरकर 74,362.19 पर और निफ्टी 41.05 अंक गिरकर 23,352.25 पर कारोबार कर रहा था.30 सेंसेक्स वाली कंपनियों में पावर ग्रिड, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाइटन और एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाली कंपनियों में शामिल थीं.

एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील और कोटक महिंद्रा बैंक को लाभ हुआ।वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड लगभग 106.6 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सोने और चांदी के आभूषणों के साथ-साथ कुछ रसोई के सामानों की कीमतों में वृद्धि के कारण अप्रैल में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मामूली रूप से बढ़कर 3.48 प्रतिशत हो गई.

बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर से 16 पैसे बढ़कर 95.52 पर पहुंच गया. आयात प्रतिबंधों के चलते अमेरिकी डॉलर की मांग में कमी की आशंका जताई जा रही है. विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना है कि बाजार के प्रतिभागी डॉलर-रुपये के युग्म में कुछ मजबूती की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि सोने के आयातकों ने अपनी मांग में कटौती की है.

भारत सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है, ताकि विदेशी खरीद को कम किया जा सके और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हो सके. हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती ने निवेशकों के रुझान पर नकारात्मक प्रभाव डाला.