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शेयर बाजार की गिरावट के साथ शुरुआत, अधिकांश सेक्टर्स में बिकवाली

मुंबई : सोमवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति समझौता नहीं हो पाया. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नवीनतम अमेरिकी शांति प्रस्ताव पर दी गई प्रतिक्रिया को 'पूरी तरह अस्वीकार्य' बताया है, जिससे तत्काल राजनयिक सफलता की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 845.68 अंक गिरकर 76,482.51 पर आ गया. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 237.90 अंक गिरकर 23,936.85 पर पहुंच गया.

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से टाइटन, इंटरग्लोब एविएशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इटरनल, भारती एयरटेल और महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे अधिक प्रभावित शेयरों में शामिल थीं.एनटीपीसी और एचसीएल टेक एकमात्र ऐसे शेयर थे जिनमें बढ़त दर्ज की गई.

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 4.32 प्रतिशत बढ़कर 105.7 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ-टेक फर्म एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा, "डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ईरान के नवीनतम अमेरिकी शांति प्रस्ताव पर दी गई प्रतिक्रिया को 'पूरी तरह अस्वीकार्य' बताकर खारिज करने के बाद नई चिंताएं उभर आई हैं, जिससे तत्काल राजनयिक सफलता की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं. इस घटनाक्रम ने एक बार फिर होर्मुज जलडमरूमध्य और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में आपूर्ति व्यवधान के व्यापक जोखिमों को चर्चा में ला दिया है."

सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 139 पैसे गिरकर 94.90 पर आ गया. यह गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया को खारिज करने के बाद हुई. इसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया.