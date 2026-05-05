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बाजार की कमजोर शुरुआत, गिरावट के साथ कारोबार

सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट. कारोबार में आई सुस्ती.

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कॉन्सेप्ट फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 5, 2026 at 10:05 AM IST

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Updated : May 5, 2026 at 10:34 AM IST

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मुंबई : होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र में नए सिरे से तनाव के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई. रुपया भी शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 95.40 पर पहुंच गया जिससे भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई. बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 361.62 अंक टूटकर 76,907.78 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 134.90 अंक फिसलकर 23,980.60 अंक पर पहुंच गया.

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से लार्सन एंड टुब्रो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा और मारुति के शेयर सबसे अधिक नुकसान में रहे. दूसरी ओर, भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाइटन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में तेजी दर्ज की गई. एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट में रहा. वहीं अमेरिकी बाजार भी सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे.

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 1.07 प्रतिशत गिरावट के साथ 113.22 डॉलर प्रति बैरल रहा. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को लिवाल रहे थे और उन्होंने 2,835.62 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच नए सिरे से शुरू हुई सैन्य झड़पों के बाद बाजार की भावनाएं अस्थिर बनी रहीं, जिसके चलते मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 पैसे गिरकर 95.43 पर आ गया. विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना है कि खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता के कारण निवेशकों की चिंता से सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर भारी मात्रा में पूंजी का पलायन हो रहा है, जिसका सबसे अधिक लाभ अमेरिकी डॉलर को मिल रहा है.

इसके अलावा, ब्रेंट तेल की कीमतें 113 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं, जिससे भारत जैसी तेल आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बना हुआ है. इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 95.30 पर खुला, लेकिन शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 पैसे गिरकर 95.43 पर आ गया. सोमवार को रुपया 39 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सर्वकालिक निचले स्तर 95.23 पर बंद हुआ था.

फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के ट्रेजरी प्रमुख और कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने पीटीआई न्यूज एजेंसी से कहा, "तेल की बढ़ती कीमतों के चलते सोमवार को रुपया गिरकर 95.0875 के निचले स्तर पर बंद हुआ और आज सुबह भी इसकी शुरुआत और भी निचले स्तर पर हुई, क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पर खरीदारी के कारण डॉलर सूचकांक में वृद्धि और खाड़ी क्षेत्र में लगातार चल रही लड़ाई के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि होने से रुपया और भी कमजोर होता जा रहा है."

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Last Updated : May 5, 2026 at 10:34 AM IST

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