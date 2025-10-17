ETV Bharat / business

शेयर बाजार में दिवाली की छुट्टी 20 या 21 अक्टूबर को? मुहूर्त ट्रेडिंग कब होगी? जानिए पूरी डिटेल्स

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार दिवाली के अवसर पर दो दिन के लिए बंद रहेगा, लेकिन दिवाली के दिन 20 अक्टूबर 2025 को मार्केट खुलेगा. इसके बाद 21 और 22 अक्टूबर को बाजार बंद रहेंगे. हालांकि, 21 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जो दोपहर में होगा. यह ट्रेडिंग एक घंटे का शुभ सत्र होता है, जिसे शेयर बाजार में समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है.

एनएसई की वेबसाइट के अनुसार, 21 अक्टूबर को दिवाली के दिन मार्केट बंद रहेगा, वहीं 22 अक्टूबर को बलिप्रतिपदा (जिसे दिवाली पड़वा या गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है) के चलते बाजार बंद रहेगा. दिवाली पर होने वाली यह मुहूर्त ट्रेडिंग पहले शाम को आयोजित होती थी, लेकिन इस साल यह दोपहर में आयोजित होगी.

मुहूर्त ट्रेडिंग का शेड्यूल इस प्रकार है: प्री-ओपन सेशन दोपहर 1:30 बजे से 1:45 बजे तक चलेगा, उसके बाद ट्रेडिंग दोपहर 1:45 बजे से शुरू होकर 2:45 बजे तक चलेगी. इसके बाद बाजार समापन सत्र दोपहर 3:05 बजे तक होगा.

मुहूर्त ट्रेडिंग का उद्देश्य शुभ समय पर ट्रेडिंग कर निवेशकों को लाभ और समृद्धि प्रदान करना है. यह ट्रेडिंग सत्र प्रतीकात्मक होता है और वर्षों से भारतीय बाजार की परंपरा का हिस्सा रहा है. निवेशक इस अवसर पर नए शेयर खरीदकर अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करते हैं और आने वाले साल के लिए सौभाग्य की कामना करते हैं.