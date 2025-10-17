शेयर बाजार में दिवाली की छुट्टी 20 या 21 अक्टूबर को? मुहूर्त ट्रेडिंग कब होगी? जानिए पूरी डिटेल्स
दिवाली पर भारतीय शेयर बाजार 21-22 अक्टूबर को बंद रहेगा, जबकि 21 अक्टूबर को दोपहर मुहूर्त ट्रेडिंग का विशेष शुभ सत्र आयोजित होगा.
Published : October 17, 2025 at 4:59 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार दिवाली के अवसर पर दो दिन के लिए बंद रहेगा, लेकिन दिवाली के दिन 20 अक्टूबर 2025 को मार्केट खुलेगा. इसके बाद 21 और 22 अक्टूबर को बाजार बंद रहेंगे. हालांकि, 21 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जो दोपहर में होगा. यह ट्रेडिंग एक घंटे का शुभ सत्र होता है, जिसे शेयर बाजार में समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है.
एनएसई की वेबसाइट के अनुसार, 21 अक्टूबर को दिवाली के दिन मार्केट बंद रहेगा, वहीं 22 अक्टूबर को बलिप्रतिपदा (जिसे दिवाली पड़वा या गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है) के चलते बाजार बंद रहेगा. दिवाली पर होने वाली यह मुहूर्त ट्रेडिंग पहले शाम को आयोजित होती थी, लेकिन इस साल यह दोपहर में आयोजित होगी.
मुहूर्त ट्रेडिंग का शेड्यूल इस प्रकार है: प्री-ओपन सेशन दोपहर 1:30 बजे से 1:45 बजे तक चलेगा, उसके बाद ट्रेडिंग दोपहर 1:45 बजे से शुरू होकर 2:45 बजे तक चलेगी. इसके बाद बाजार समापन सत्र दोपहर 3:05 बजे तक होगा.
मुहूर्त ट्रेडिंग का उद्देश्य शुभ समय पर ट्रेडिंग कर निवेशकों को लाभ और समृद्धि प्रदान करना है. यह ट्रेडिंग सत्र प्रतीकात्मक होता है और वर्षों से भारतीय बाजार की परंपरा का हिस्सा रहा है. निवेशक इस अवसर पर नए शेयर खरीदकर अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करते हैं और आने वाले साल के लिए सौभाग्य की कामना करते हैं.
पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से बाजार में तेजी का दौर जारी है. बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 ने 25,700 के स्तर को पार कर लिया है. इस तेजी के पीछे बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों की बढ़त मुख्य कारण है. निवेशक दिवाली के शुभ अवसर पर इस तेजी को देखते हुए भविष्य के लिए सकारात्मक बने हुए हैं.
शेयर बाजार की छुट्टियां निवेशकों और ट्रेडर्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वे अपनी निवेश रणनीति और ट्रेडिंग पोजीशंस को इसी के आधार पर तय करते हैं. दिवाली की छुट्टियों के दौरान बाजार बंद होने से ट्रेडिंग गतिविधियां कुछ समय के लिए ठप हो जाती हैं, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग के माध्यम से निवेशकों को शुभ शुरुआत का अवसर मिलता है.
इस प्रकार, दिवाली के इस पावन अवसर पर भारतीय शेयर बाजार अपने निवेशकों को शुभकामनाएं देता है और मुहूर्त ट्रेडिंग के माध्यम से समृद्धि और सफलता की उम्मीद जगाता है. निवेशक इस ट्रेडिंग सत्र का फायदा उठाकर आने वाले समय में अपने निवेश को बेहतर बना सकते हैं.
