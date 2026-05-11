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निवेशकों के अरबों डूबे: पीएम की अपील और धड़ाम हुए ज्वेलरी दिग्गज कंपनियों के शेयर!

चंचल मुखर्जी

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकों से अगले एक साल तक गैर-जरूरी सोना न खरीदने की अपील के बाद, सोमवार को प्रमुख गोल्ड ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. इस कदम का उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेन एक्सचेंज) पर पड़ने वाले दबाव को कम करना है.

विशेषज्ञों का कहना है कि प्रधानमंत्री की इस अपील से सोने के गहनों की मांग में कमी आने की आशंका बढ़ गई है. इससे आने वाले समय में बड़े ज्वेलरी शोरूम्स की बिक्री पर बुरा असर पड़ सकता है. यह स्थिति तब बनी है जब सोने की कीमतें पहले से ही बहुत ज्यादा हैं और आयात के कारण भारत के व्यापार संतुलन पर दबाव बना हुआ है.

रविवार को हैदराबाद में दिए गए अपने भाषण में पीएम मोदी ने नागरिकों से एकजुट होने की अपील की. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय युद्धों और वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के कारण बढ़ती महंगाई और सप्लाई चेन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सबका साथ जरूरी है. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अगले एक साल तक गैर-जरूरी सोना न खरीदें ताकि देश की विदेशी मुद्रा बाहर न जाए. साथ ही, उन्होंने रोजमर्रा के सामानों के लिए भी "मेड-इन-इंडिया" और स्थानीय उत्पादों को चुनने पर जोर दिया.