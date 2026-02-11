ETV Bharat / business

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में शेयर बाजार लगभग स्थिर बंद

बीएसई सेंसेक्स 40.28 अंक गिरकर 84,233.64 अंक पर बंद, एनएसई निफ्टी 18.70 अंक चढ़कर 25,953.85 अंक पर रहा.

शेयर बाजार (कॉन्सेप्ट फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 11, 2026 at 5:32 PM IST

मुंबई : उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में स्थानीय शेयर बाजार बुधवार को लगभग स्थिर बंद हुए. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वाहन शेयरों में हुआ फायदा आईटी शेयरों में मिले नुकसान से जाता रहा.

बाजार में कारोबार सीमित दायरे में रहा. बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 40.28 अंक यानी 0.05 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 84,233.64 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान यह 84,487.24 अंक के ऊपरी और 84,081.25 अंक के निचले स्तर तक गया.

वहीं, एनएसई का 50 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक निफ्टी 18.70 अंक यानी 0.07 प्रतिशत बढ़कर 25,953.85 अंक पर बंद हुआ. सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इटर्नल, आईटीसी, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व और टाटा स्टील में प्रमुख रूप से गिरावट रही.

दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में भारतीय स्टेट बैंक, मारुति सुजुकी इंडिया, इंडिगो, ट्रेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मास्यूटिकल्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. शामिल हैं.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "भारत- अमेरिका व्यापार समझौते के कारण इस सप्ताह अबतक रही तेजी के बाद घरेलू शेयर बाजार में कुछ समय के लिए स्थिरता आ सकती है। बाजार का ध्यान अब तीसरी तिमाही के मिले-जुले नतीजों, आगामी मुद्रास्फीति आंकड़ों और व्यापार समझौते के विवरणों पर है। विवरण को अंतिम रूप दिए जाने की खबर आ रही है."

नायर ने कहा कि वाहन और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में मजबूती उम्मीद से बेहतर नतीजों को बताती है, जबकि कृत्रिम मेधा (एआई) से संबंधित अस्थिरता के चलते वैश्विक स्तर पर आई बिकवाली के कारण आईटी क्षेत्र का प्रदर्शन निराशाजनक रहा.

मझोली कंपनियों से जुड़े बीएसई मिडकैप और छोटी कंपनियों के बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक में मामूली गिरावट आई.

नायर ने कहा, "वैश्विक स्तर पर, अमेरिका में खुदरा बिक्री के कमजोर आंकड़े और एआई से संबंधित लगातार व्यवधानों के कारण बाजार में सतर्कता का माहौल बना रहा। इससे अमेरिकी रोजगार आंकड़ों से पहले निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं."

उन्होंने कहा, "इस बीच, घरेलू बाजारों को विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) के पूंजी प्रवाह में सुधार से लाभ मिलना शुरू हो गया है."

एशिया के अन्य बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, हांगकांग का हैंग सेंग और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लाभ में रहे जबकि राष्ट्रीय स्थापना दिवस के कारण जापानी बाजार बंद था.

यूरोप के अधिकांश प्रमुख बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.44 प्रतिशत बढ़कर 69.78 डॉलर प्रति बैरल हो गया.

शेयर बाजार के आंकड़ो के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 69.45 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,174.21 करोड़ रुपये की लिवाली की.

बीएसई सेंसेक्स मंगलवार को 208.17 अंक चढ़कर 84,273.92 अंक और एनएसई निफ्टी 67.85 अंक बढ़कर 25,935.15 अंक पर रहा था.

