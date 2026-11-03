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सेंसेक्स और निफ्टी दो महीने के हाई पर हुआ बंद, तेल की कीमतों में गिरावट

नई दिल्ली : बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुए. मंगलवार को कच्चे तेल की कीमतों में हाल के उच्च स्तर से आई गिरावट और विदेशी फंडों के नए निवेश के चलते, ये सूचकांक लगभग 2 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,225.07 अंक यानी 1.62 प्रतिशत उछलकर दिन के उच्चतम स्तर 76,917.85 पर बंद हुआ.50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 370.05 अंक यानी 1.58 प्रतिशत की तेजी के साथ दिन के उच्चतम स्तर 23,810.85 पर बंद हुआ.

वैश्विक तेल बेंचमार्क, ब्रेंट क्रूड 0.72 प्रतिशत बढ़कर 105.6 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने सोमवार को 3,114.68 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख रूप से बढ़त बनाने वाली कंपनियों में शामिल रहीं.दूसरी ओर, पावर ग्रिड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, टाटा स्टील और ट्रेंट के शेयरों में गिरावट देखने को मिली.

सोमवार को लगातार तीसरे दिन तेजी दिखाते हुए सेंसेक्स 1,233.25 अंक यानी 1.66 प्रतिशत उछलकर दिन के उच्चतम स्तर 75,692.78 पर बंद हुआ था. वहीं, निफ्टी 387.70 अंक यानी 1.68 प्रतिशत की तेजी के साथ दिन के उच्चतम स्तर 23,440.80 पर बंद हुआ था.

पिछले चार दिनों में सेंसेक्स 3,671.82 अंक यानी 5 प्रतिशत चढ़ा है, जबकि निफ्टी में 1,112 अंक यानी 4.89 प्रतिशत की तेजी आई है. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड, विनोद नायर ने कहा, "कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में कमी और FII (विदेशी संस्थागत निवेशकों) की फिर से बढ़ती दिलचस्पी के कारण हालिया मैक्रो दबाव कम हुए, जिससे भारतीय इक्विटी बाजार में रिकवरी का सिलसिला जारी रहा. दूसरी तिमाही (Q2) के मजबूत नतीजों ने घरेलू विकास के नजरिए पर भरोसा और बढ़ाया है. इसके अलावा, लंबे समय तक बिकवाली करने के बाद विदेशी निवेशकों की वापसी से बाजार में लिक्विडिटी (नकदी) बढ़ी है, जिससे वित्तीय और उपभोग-आधारित क्षेत्रों की अगुवाई में बाजार में व्यापक भागीदारी देखने को मिली है."

आज के टॉप गेनर्स (ETV Bharat)

एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ.यूरोप के बाजारों में गिरावट देखी गई.सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार ज्यादातर गिरावट के साथ बंद हुए. नैस्डैक कंपोजिट और S&P 500 नुकसान के साथ बंद हुए, जबकि डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज बढ़त के साथ बंद हुआ.

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