रिलायंस में जोरदार तेजी और तेल की कीमतों में भारी गिरावट के चलते सेंसेक्स 1233 अंक उछला
आज का बाजार हरे निशान पर हुआ बंद. पढ़ें कैसा रहा आज का बाजार.
Published : November 2, 2026 at 4:37 PM IST
नई दिल्ली : सोमवार को शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक काफी तेजी के साथ बंद हुए. रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों के बाद उसमें आई भारी तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के चलते सेंसेक्स 1,233 अंक उछल गया, जबकि निफ्टी 23,440.80 के स्तर पर पहुंच गया.
विदेशी फंडों के आने और घरेलू मैक्रो इंडिकेटर्स (आर्थिक संकेतकों) के सकारात्मक रहने से भी बाजार का उत्साह बढ़ा.लगातार तीसरे दिन तेजी दिखाते हुए, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,233.25 अंक (यानी 1.66 प्रतिशत) उछलकर दिन के उच्चतम स्तर 75,692.78 पर बंद हुआ.
50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 387.70 अंक (यानी 1.68 प्रतिशत) की बढ़त के साथ दिन के उच्चतम स्तर 23,440.80 पर बंद हुआ.सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 11.64 प्रतिशत की जोरदार तेजी आई.
कंपनी ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 29,550 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 33.8 प्रतिशत अधिक है. कंपनी के ऑयल-टू-केमिकल्स कारोबार को वैश्विक स्तर पर फ्यूल मार्जिन में बढ़ोतरी का फायदा मिला, जबकि टेलीकॉम कारोबार में हुई वृद्धि ने रिटेल कारोबार के सुस्त प्रदर्शन की भरपाई कर दी.
टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी और मारुति सुजुकी के शेयरों में भी तेजी रही.दूसरी ओर, इंफोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और सन फार्मा के शेयरों में गिरावट देखने को मिली.
वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का बेंचमार्क माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड की कीमत 4.46 प्रतिशत गिरकर 108.7 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई. एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,598.54 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, "भारतीय शेयर बाजारों ने सप्ताह की शुरुआत मजबूत रुख के साथ की. इसे उम्मीद से बेहतर दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजों और घरेलू स्तर पर मिल रहे सकारात्मक संकेतों का समर्थन मिला. घरेलू मैक्रो संकेतकों ने भी बाजार के उत्साह को और बढ़ाया. अक्टूबर में यात्री वाहनों की बिक्री में वृद्धि से त्योहारी सीजन में मजबूत मांग का पता चलता है, जबकि सकल जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी ने घरेलू खपत और आर्थिक गतिविधियों की मजबूती को दर्शाया है. वैश्विक संकेत भी मददगार रहे. कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और अमेरिका-ईरान के बीच फिर से शुरू हुई राजनयिक कोशिशों ने ऊर्जा लागत और भू-राजनीतिक जोखिमों से जुड़ी चिंताओं को कम करने में मदद की. इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े निवेश रुझानों के बीच विदेशी निवेशकों की खरीदारी ने भी भारतीय शेयर बाजारों को सहारा दिया."
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