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रिलायंस में जोरदार तेजी और तेल की कीमतों में भारी गिरावट के चलते सेंसेक्स 1233 अंक उछला

कॉन्सेप्ट फोटो ( IANS )

नई दिल्ली : सोमवार को शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक काफी तेजी के साथ बंद हुए. रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों के बाद उसमें आई भारी तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के चलते सेंसेक्स 1,233 अंक उछल गया, जबकि निफ्टी 23,440.80 के स्तर पर पहुंच गया.

विदेशी फंडों के आने और घरेलू मैक्रो इंडिकेटर्स (आर्थिक संकेतकों) के सकारात्मक रहने से भी बाजार का उत्साह बढ़ा.लगातार तीसरे दिन तेजी दिखाते हुए, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,233.25 अंक (यानी 1.66 प्रतिशत) उछलकर दिन के उच्चतम स्तर 75,692.78 पर बंद हुआ.

50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 387.70 अंक (यानी 1.68 प्रतिशत) की बढ़त के साथ दिन के उच्चतम स्तर 23,440.80 पर बंद हुआ.सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 11.64 प्रतिशत की जोरदार तेजी आई. आज के टॉप गेनर्स (शेयर बाजार) (ETV Bharat) कंपनी ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 29,550 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 33.8 प्रतिशत अधिक है. कंपनी के ऑयल-टू-केमिकल्स कारोबार को वैश्विक स्तर पर फ्यूल मार्जिन में बढ़ोतरी का फायदा मिला, जबकि टेलीकॉम कारोबार में हुई वृद्धि ने रिटेल कारोबार के सुस्त प्रदर्शन की भरपाई कर दी.