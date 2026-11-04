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दिवाली से पहले शेयर मार्केट में जश्न, लगातार पांचवें दिन तेजी

शेयर बाजार ( IANS )

नई दिल्ली : शेयर बाजार में दिवाली का जश्न जारी है. मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स बुधवार को लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में 384 अंक के लाभ में रहा जबकि एनएसई निफ्टी 150 अंक चढ़ गया. विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी प्रवाह और कच्चे तेल के दाम में नरमी के बीच प्रमुख वित्तीय, दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों और वाहन शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी आई.

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 383.55 अंक यानी 0.50 प्रतिशत चढ़कर दो महीने से अधिक के उच्चतम स्तर 77,301.40 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 478.19 अंक की तेजी के साथ 77,396.04 अंक पर पहुंच गया था.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 149.75 अंक यानी 0.63 प्रतिशत बढ़कर 23,960.60 अंक पर बंद हुआ. पिछले पांच कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स 4,055.37 अंक यानी 5.53 प्रतिशत चढ़ा है, जबकि निफ्टी में 1,261.75 अंक यानी 5.55 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है. सेंसेक्स की 30 कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइटन, इंटरग्लोब एविएशन, बजाज फाइनेंस, आईटीसी और अदाणी पोर्ट्स के शेयरों में सबसे अधिक तेजी रही. आज के टॉप गेनर्स (ETV Bharat) दूसरी तरफ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और इटर्नल के शेयर में गिरावट आई. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.73 प्रतिशत टूटकर 102.8 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 6,836.81 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मध्यावधि चुनाव में बड़ा झटका लगा है. देश के मतदाताओं ने मंगलवार को हुए बहुचर्चित मध्यावधि चुनावों में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को संसद के उच्च सदन सीनेट का नियंत्रण सौंप दिया और डेमोक्रेट ने कई अहम राज्यों में गवर्नर पद पर भी जीत दर्ज की. आज का बाजार (ETV Bharat) इन नतीजों का असर न केवल अमेरिका, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल सकता है. ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को अपने मजबूत गढ़ माने जाने वाले टेक्सास, जॉर्जिया और आयोवा जैसे राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां उसने डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथों गवर्नर के पद गंवा दिए. इसके अलावा टेक्सास, मेन, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, कंसास और आयोवा में सीनेट की सीट पर भी पार्टी को झटका लगा.