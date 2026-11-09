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मामूली तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, बैंकिंग शेयर ने दिखाई तेजी, निफ्टी निकला 25000 के पार

मामूली तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार ( सांकेतिक तस्वीर (IANS) )

नई दिल्ली : दीपावली के बाद सोमवार (9 नवंबर) को भारतीय शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया. वहीं बैंकिंग शेयरों में तेजी के चलते बाजार ने दिन के निचले स्तरों से वापसी की और अंत में मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स 107.25 अंक अंक चढ़कर 81,106.65 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 58.25 अंक बढ़कर 25,044.65 पर पहुंच गया.

पीएसयू बैंकों में 3.65% की सबसे बड़ी तेजी

सेक्टोरल मोर्चे पर, पीएसयू बैंकों में 3.65% की सबसे बड़ी तेजी देखी गई. इसके बाद बैंक निफ्टी और फार्मा सेक्टर रहे. वहीं, आईटी सेक्टर में 1.22% और मेटल सेक्टर में 0.46% की गिरावट हुई, जबकि व्यापक बाजार (ब्रॉडर मार्केट) में भी तेजी रही.

आज का बाजार (ETV Bharat) मिडकैप और स्मॉलकैप में बढ़त

मिडकैप शेयरों में 0.29% और स्मॉलकैप शेयरों में 0.10% की बढ़त दर्ज की गई. हालांकि, बाजार का ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव ही रहा, जहां 2013 शेयरों में तेजी के मुकाबले 2419 शेयरों में गिरावट देखी गई. वहीं निफ्टी में सबसे अधिक तेजी दिखाने वाले शेयरों में एसबीआई, ट्रेंट (Trent) और एनटीपीसी शामिल थे, जबकि टाटा स्टील, एचसीएल टेक और अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे अधिक नुकसान उठाने वाले शेयरों में शामिल थे. एफआईआई की खरीदारी

6 नवंबर 2026 को एफआईआई ने भारतीय इक्विटी बाजार में 13,749.82 करोड़ रुपये का निवेश किया और वे बड़े नेट खरीदार बनकर उभरा. इसके विपरीत, डीआईआई नेट विक्रेता रहे और उन्होंने 5,968.70 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशकों की इस भागीदारी ने बाजार की तेजी को काफी सहारा प्रदान किया. आज के चढ़ने वाले प्रमुख शेयर (ETV Bharat)