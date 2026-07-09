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शेयर बाजार में लौटी रौनक: भारी गिरावट के बाद संभला बाजार; सेंसेक्स 238 अंक और निफ्टी 80 अंक उछला

सेंसेक्स 238 अंक उछलकर 76,741 पर बंद; विदेशी निवेशकों की खरीदारी और वैश्विक बाजारों में सुधार से शेयर बाजार में आई आंशिक रौनक.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 4:34 PM IST

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मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की जोरदार खरीदारी के चलते भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को भारी गिरावट के बाद उबरने में कामयाब रहे. बुधवार की ऐतिहासिक बिकवाली से सहमे निवेशकों ने आज निचले स्तरों पर चौतरफा खरीदारी की, जिससे प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद हुए.

बाजार का लेखा-जोखा
बंबई स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 238.22 अंक यानी 0.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76,741.82 के स्तर पर बंद हुआ. ट्रेडिंग के दौरान एक समय सेंसेक्स में जबरदस्त उत्साह देखा गया और यह 823.05 अंक तक उछलकर 77,326.65 के उच्च स्तर पर पहुंच गया था. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) भी 80.75 अंक यानी 0.34 प्रतिशत की मजबूती दर्ज करते हुए 23,962.80 पर बंद हुआ.

इससे पिछले सत्र यानी बुधवार को बाजार में भारी कोहराम मचा था. तब अमेरिका-इरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण सेंसेक्स 1,677.12 अंक और निफ्टी 516.65 अंक टूट गया था. आज की रिकवरी ने निवेशकों को थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन बाजार में अब भी पूरी तरह से डर का माहौल खत्म नहीं हुआ है.

दिग्गज शेयरों का हाल
सेंसेक्स के पैक में आज सन फार्मा, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, इंटरग्लोब एविएशन, एटरनल और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में शानदार तेजी रही और ये टॉप गेनर्स की सूची में शामिल रहे. दूसरी ओर, इंफोसिस, मारुति सुजुकी, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली का दबाव देखा गया और ये नुकसान के साथ बंद हुए.

तेजी के मुख्य कारण

  • विदेशी फंडों का निवेश: बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने बुधवार को ₹1,962.80 करोड़ मूल्य के शेयरों की शुद्ध खरीदारी की, जिससे बाजार को तरलता का सहारा मिला.
  • मिडकैप और स्मॉलकैप में रिकवरी: आज छोटे और मझोले शेयरों में सबसे ज्यादा चमक देखी गई. हालिया गिरावट के बाद रियलटी और पीएसयू बैंकों के शेयरों में निवेशकों ने जमकर 'बार्गेन बाइंग' की.
  • वैश्विक संकेत: एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई और चीन का शंघाई कंपोजिट बढ़त के साथ बंद हुए, जिसने घरेलू सेंटिमेंट को बूस्ट किया.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर के मुताबिक, वैश्विक बाजारों के समर्थन से घरेलू बाजार संभलने में कामयाब रहे, लेकिन निवेशक अब भी उन भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रहे हैं जिन्होंने पिछले सत्र में बड़ी गिरावट पैदा की थी.

विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन हुए हमलों के कारण कच्चे तेल (ब्रेंट क्रूड) की कीमतें $78.14 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं. यदि यह तनाव और बढ़ता है, तो राजनयिक वार्ताओं की उम्मीदें धूमिल हो सकती हैं, जिससे आगामी दिनों में बाजार में दोबारा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

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