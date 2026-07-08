ETV Bharat / business

शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद: सेंसेक्स 1,677 अंक और निफ्टी 516 अंक टूटा

बाजार में भारी गिरावट: वैश्विक तनाव के कारण सेंसेक्स 1,677 अंक और निफ्टी 516 अंक गिरकर 24,000 के स्तर से नीचे बंद हुआ.

्
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 3:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट आई. बीएसई सेंसेक्स 1,677.12 अंक टूटकर 76,503.60 पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी भी 516.65 अंक गिरकर 23,882.05 के स्तर पर आ गया. इस बड़ी गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है. मुख्य रूप से बैंकिंग, ऑटो और आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई.

यह खबर अपडेट हो रही है.

TAGGED:

BSE NSE MARKET CLOSING TODAY
आज का बाजार शेयर बंद
SHARE MARKET CLOSING TODAY
SHARE MARKET CLOSE
SENSEX NIFTY 50

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.