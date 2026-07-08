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शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद: सेंसेक्स 1,677 अंक और निफ्टी 516 अंक टूटा

मुंबई: वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट आई. बीएसई सेंसेक्स 1,677.12 अंक टूटकर 76,503.60 पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी भी 516.65 अंक गिरकर 23,882.05 के स्तर पर आ गया. इस बड़ी गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है. मुख्य रूप से बैंकिंग, ऑटो और आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई.