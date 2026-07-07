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मुनाफावसूली से गिरा शेयर बाजार: सेंसेक्स 104 और निफ्टी 31 अंक टूटकर बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में जारी तेजी के सिलसिले पर मंगलवार को विराम लग गया. अंतिम घंटों में हुई मुनाफावसूली के कारण बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. रियल्टी और मेटल शेयरों में बिकवाली ने बाजार पर दबाव बनाया, जबकि आईटी और कंज्यूमर शेयरों ने निचले स्तरों पर सहारा दिया.

कारोबारी सत्र के समापन पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 104.35 अंक या 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 78,180.72 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 सूचकांक भी 31.65 अंक या 0.13 प्रतिशत फिसलकर 24,398.70 पर आ गया. व्यापक बाजारों में भी कमजोरी का रुख रहा, जहां निफ्टी मिडकैप में 0.30 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप में 0.55 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

निफ्टी 50 के लिए मुख्य तकनीकी स्तर

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, आगामी सत्रों के लिए निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां ऊपरी स्तरों पर 24,500 से 24,600 का क्षेत्र एक मजबूत तात्कालिक रेजिस्टेंस (अवरोध) बना हुआ है और बाजार में दोबारा बड़ी तेजी लौटने के लिए इस दायरे को पार करना अनिवार्य होगा. दूसरी ओर, यदि बाजार में मुनाफावसूली या सुधारात्मक गिरावट बढ़ती है, तो नीचे की तरफ 24,300 का स्तर पहले तात्कालिक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा, जिसके बाद 24,200 का जोन एक बेहद मजबूत डिमांड एरिया और बेस (आधार) का काम करेगा. मौजूदा बुलिश स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए सूचकांक का इन स्तरों से ऊपर टिके रहना बेहद जरूरी है.