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आईटी और मेटल शेयरों में भारी बिकवाली, सेंसेक्स 307 अंक लुढ़का, निफ्टी भी 95 अंक गिरकर बंद

वैश्विक दबाव और आईटी, मेटल व रियल्टी शेयरों में भारी बिकवाली के चलते सोमवार को सेंसेक्स 307 अंक टूटकर 76,957 पर बंद हुआ.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2026 at 4:21 PM IST

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मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और घरेलू स्तर पर चौतरफा बिकवाली के कारण भारतीय शेयर बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए. आईटी, मेटल, रियल्टी और मीडिया सेक्टर में आई भारी मुनाफावसूली ने बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया.

कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स 307.24 अंक (0.40 प्रतिशत) टूटकर 76,957.27 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 95.25 अंक (0.39 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 24,080.40 के स्तर पर सिमट गया. निफ्टी पर आईटीसी, भारती एयरटेल और एटरनल जैसे दिग्गज शेयर आज के सबसे बड़े लूजर्स साबित हुए.

तकनीकी दृष्टिकोण और प्रमुख स्तर
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अल्पकालिक अवधि में निफ्टी में 24,180–24,200 के स्तर की ओर एक मामूली पुलबैक (सुधार) देखा जा सकता है. हालांकि, ऊपरी स्तरों पर मजबूत प्रतिरोध (रजिस्टेंस) मौजूद है. यदि निफ्टी 24,200 के पार टिकने में सफल रहता है, तो इसमें 100 अंकों की और तेजी आ सकती है. इसके विपरीत, नीचे की ओर 23,990 पर तत्काल सपोर्ट है. इस स्तर के टूटने पर बाजार में करेक्शन गहरा सकता है.

गिरावट के मुख्य कारण
भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल में उछाल: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है. राजनयिक समाधान की कम होती उम्मीदों के कारण कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में तेजी आई है, जिससे वैश्विक बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गई है.

महंगाई और ब्याज दरों की चिंता: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने ऊर्जा-प्रेरित मुद्रास्फीति की चिंताओं को दोबारा बढ़ा दिया है. जैक्सन होल सिम्पोजियम में फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष वॉर्श के आक्रामक बयानों के बाद उच्च ब्याज दर व्यवस्था के बने रहने की आशंका है, जो कॉरपोरेट अर्निंग साइकिल को प्रभावित कर सकती है.

सेक्टर्स और ब्रॉडर मार्केट का हाल
आज के कारोबार में सेक्टर्स का प्रदर्शन मिला-जुला रहा. जहां निफ्टी मीडिया, मेटल, रियल्टी और आईटी इंडेक्स में बेंचमार्क के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन देखा गया, वहीं निफ्टी ऑटो और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स ने मजबूती दिखाकर बाजार को निचने स्तरों पर सहारा दिया. ब्रॉडर मार्केट की बात करें, तो निफ्टी मिडकैप में 0.24 प्रतिशत की मामूली बढ़त रही, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.74 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ.

दूसरी ओर, फेड चेयरमैन के बयानों के बाद डॉलर इंडेक्स में आई तेजी के बावजूद भारतीय रुपये ने शानदार वापसी की. रुपया दो दिनों की रिकवरी के बाद 5 अगस्त के बाद के अपने सबसे मजबूत स्तर पर बंद हुआ. तकनीकी रूप से स्पॉट USDINR वर्तमान में 94.90 के मजबूत सपोर्ट और 95.50 के रेजिस्टेंस दायरे में कारोबार कर रहा है.

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