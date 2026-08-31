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आईटी और मेटल शेयरों में भारी बिकवाली, सेंसेक्स 307 अंक लुढ़का, निफ्टी भी 95 अंक गिरकर बंद

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और घरेलू स्तर पर चौतरफा बिकवाली के कारण भारतीय शेयर बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए. आईटी, मेटल, रियल्टी और मीडिया सेक्टर में आई भारी मुनाफावसूली ने बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया.

कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स 307.24 अंक (0.40 प्रतिशत) टूटकर 76,957.27 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 95.25 अंक (0.39 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 24,080.40 के स्तर पर सिमट गया. निफ्टी पर आईटीसी, भारती एयरटेल और एटरनल जैसे दिग्गज शेयर आज के सबसे बड़े लूजर्स साबित हुए.

तकनीकी दृष्टिकोण और प्रमुख स्तर

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अल्पकालिक अवधि में निफ्टी में 24,180–24,200 के स्तर की ओर एक मामूली पुलबैक (सुधार) देखा जा सकता है. हालांकि, ऊपरी स्तरों पर मजबूत प्रतिरोध (रजिस्टेंस) मौजूद है. यदि निफ्टी 24,200 के पार टिकने में सफल रहता है, तो इसमें 100 अंकों की और तेजी आ सकती है. इसके विपरीत, नीचे की ओर 23,990 पर तत्काल सपोर्ट है. इस स्तर के टूटने पर बाजार में करेक्शन गहरा सकता है.

गिरावट के मुख्य कारण

भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल में उछाल: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है. राजनयिक समाधान की कम होती उम्मीदों के कारण कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में तेजी आई है, जिससे वैश्विक बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गई है.