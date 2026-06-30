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गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार; सेंसेक्स 249 अंक तो निफ्टी 80 अंक टूटा

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज भारी उतार-चढ़ाव देखा गया. बिकवाली के दबाव के कारण बीएसई सेंसेक्स 249.70 अंक गिरकर 76,478.67 पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी भी 80.50 अंकों की गिरावट के साथ 23,865.75 के स्तर पर आ गया.वैश्विक बाजारों में कमजोरी और आईटी शेयरों में मुनाफावसूली से बाजार पर दबाव रहा. दूसरी ओर, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी 15 पैसे टूटकर 94.65 के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ.