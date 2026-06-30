गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार; सेंसेक्स 249 अंक तो निफ्टी 80 अंक टूटा
सेंसेक्स 249 अंक गिरकर 76,478 और निफ्टी 80 अंक टूटकर 23,865 पर बंद हुआ. डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे कमजोर रहा.
सांकेतिक फोटो (getty image)
Published : June 30, 2026 at 4:03 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज भारी उतार-चढ़ाव देखा गया. बिकवाली के दबाव के कारण बीएसई सेंसेक्स 249.70 अंक गिरकर 76,478.67 पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी भी 80.50 अंकों की गिरावट के साथ 23,865.75 के स्तर पर आ गया.वैश्विक बाजारों में कमजोरी और आईटी शेयरों में मुनाफावसूली से बाजार पर दबाव रहा. दूसरी ओर, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी 15 पैसे टूटकर 94.65 के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ.