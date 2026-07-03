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मार्केट क्लोजिंग: लगातार तीसरे दिन बाजार में तेजी, आईटी और रियल्टी शेयरों के दम पर सेंसेक्स 262 अंक चढ़कर बंद

आईटी-फार्मा में तेजी से शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ; सेंसेक्स 262 अंक और निफ्टी 95 अंक उछला.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 3, 2026 at 4:38 PM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन बढ़त देखने को मिली. सूचना प्रौद्योगिकी (IT), रियल्टी, फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर के शेयरों में मजबूत खरीदारी से बाजार को काफी सपोर्ट मिला. हालांकि, छोटे और मझोले शेयरों का प्रदर्शन आज मिला-जुला रहा.

बाजार के मुख्य आंकड़े

  • निफ्टी 50: आज 95.15 अंक (0.39 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 24,270.85 के स्तर पर बंद हुआ.
  • सेंसक्स: 262.79 अंक (0.34 प्रतिशत) मजबूत होकर 77,763.91 के स्तर पर बंद हुआ.

इन सेक्टर्स और शेयरों में रही सबसे ज्यादा हलचल
आज के कारोबार में 'निफ्टी रियल्टी' इंडेक्स सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला सेक्टर बना. इसके अलावा आईटी, फार्मा और हेल्थकेयर इंडेक्स भी हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. निफ्टी के टॉप गेनर्स में एचसीएल टेक (HCLTech), मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट और अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज शामिल रहे. दूसरी तरफ, 'निफ्टी पीएसयू बैंक' (सरकारी बैंक) इंडेक्स में आज सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, जिसने बाजार की तेजी पर थोड़ा ब्रेक लगाने का काम किया.

छोटे-मझोले शेयरों में दिखा अलग ट्रेंड
निफ्टी-सेंसेक्स में तेजी के बावजूद छोटे और मध्यम आकार के शेयरों में मिला-जुला रुख रहा. जहां एक ओर निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.19 प्रतिशत फिसल गया, वहीं निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स महज 0.04 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ लगभग सपाट बंद हुआ. इससे पता चलता है कि आज बाजार को संभालने में बड़े शेयरों की मुख्य भूमिका रही.

तेजी के पीछे के मुख्य कारण
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका से आए कमजोर लेबर मार्केट के आंकड़ों के बाद यह उम्मीद बढ़ गई है कि वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में कटौती हो सकती है. इस सकारात्मक वैश्विक संकेत से भारतीय निवेशकों का हौसला बढ़ा. हालांकि, बाजार में बीच-बीच में मुनाफावसूली और उतार-चढ़ाव भी देखने को मिला.

आगे के लिए क्या है एक्सपर्ट्स
बाजार के जानकारों का कहना है कि निफ्टी के लिए 24,400 का स्तर एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है. अगर बाजार इस स्तर को पार कर जाता है, तो यह 24,500 से 24,600 के स्तर तक जा सकता है. वहीं गिरावट की स्थिति में 24,200 का स्तर पहला सपोर्ट (सहारा) देगा, जिसके बाद 24,000 का स्तर एक बेहद महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सपोर्ट जोन रहेगा. निवेशकों की नजर अब आगामी पहली तिमाही (Q1 FY27) के नतीजों और मानसून की स्थिति पर टिकी हुई है.

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