मुनाफावसूली से टूटा बाजार: सेंसेक्स 372 अंक गिरा, निफ्टी 109 अंक नीचे बंद
सेंसेक्स 372 और निफ्टी 109 अंक टूटकर बंद हुए, वैश्विक तनाव और रुपया 94.54 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरने से बाजार में गिरावट रही.
सांकेतिक फोटो (getty image)
Published : June 29, 2026 at 4:04 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट दर्ज की गई. BSE Sensex 372.10 अंक टूटकर 76,728.37 पर बंद हुआ. वहीं, NSE Nifty 109.75 अंक गिरकर 23,946.25 के स्तर पर आ गया. इसके साथ ही, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 9 पैसे कमजोर होकर 94.54 पर बंद हुआ.