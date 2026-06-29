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मुनाफावसूली से टूटा बाजार: सेंसेक्स 372 अंक गिरा, निफ्टी 109 अंक नीचे बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट दर्ज की गई. BSE Sensex 372.10 अंक टूटकर 76,728.37 पर बंद हुआ. वहीं, NSE Nifty 109.75 अंक गिरकर 23,946.25 के स्तर पर आ गया. इसके साथ ही, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 9 पैसे कमजोर होकर 94.54 पर बंद हुआ.