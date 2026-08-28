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शेयर बाजार हरे निशान पर हुआ बंद, आईटी शेयरों में लौटी खरीदारी

आईटी कंपनियों में खरीदारी से शेयर बाजार में वापसी, 2 दिन की गिरावट का सिलसिला थमा. सेंसेक्स 331 अंक उछला.

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सांकेतिक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2026 at 4:39 PM IST

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मुंबई : बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में दो दिन की गिरावट के बाद शुक्रवार को रिकवरी दिखी और ये बढ़त के साथ बंद हुए. इसकी वजह ब्लू-चिप IT शेयरों में खरीदारी और ग्लोबल मार्केट में आई तेजी रही.

30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 330.92 अंक या 0.43 प्रतिशत चढ़कर 77,264.51 पर बंद हुआ. दिन के दौरान, यह 424.38 अंक या 0.55 प्रतिशत बढ़कर 77,357.97 पर पहुंच गया था.

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आज के टॉप गेनर्स (ETV Bharat)

50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 84.80 अंक या 0.35 प्रतिशत बढ़कर 24,175.65 पर बंद हुआ.सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, टाइटन और अल्ट्राटेक सीमेंट प्रमुख बढ़त वाली कंपनियां रहीं.

ICICI बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स और ITC गिरावट वाली कंपनियों में शामिल रहीं.

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आज के टॉप लूजर्स (ETV Bharat)

ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.17 प्रतिशत गिरकर 89.63 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.एशियाई बाज़ारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि जापान का निक्केई 225 इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए.

यूरोप के बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे.गुरुवार को अमेरिकी बाज़ार बढ़त के साथ बंद हुए थे. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, "IT शेयरों में अच्छी बढ़त की वजह से आज भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए. इस सेक्टर को Nvidia की शानदार कमाई और अच्छे आउटलुक से सहारा मिला. इससे AI से जुड़े निवेश के जारी रहने को लेकर भरोसा बढ़ा और एंटरप्राइज AI डिप्लॉयमेंट और वर्कफ्लो इंटीग्रेशन से जुड़ी कंपनियों को फायदा हुआ."

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आज का बाजार (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "हालांकि, निवेशकों की भागीदारी चुनिंदा रही क्योंकि बाजार जैक्सन होल संगोष्ठी में फेड चेयरमैन की टिप्पणियों का इंतजार कर रहा था, ताकि US में ब्याज दरों के आउटलुक और ग्लोबल लिक्विडिटी की स्थिति के बारे में अधिक स्पष्टता मिल सके.'

एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने गुरुवार को 298.26 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.गुरुवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ, मंथली डेरिवेटिव्स-एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स 539.35 अंक या 0.70 प्रतिशत गिरकर दिन के निचले स्तर 76,933.59 पर बंद हुआ. इसी तरह, निफ्टी 116.90 अंक या 0.48 प्रतिशत गिरकर दिन के निचले स्तर 24,090.85 पर बंद हुआ.

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