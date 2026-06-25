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शेयर बाजार में आखिरी घंटों में बिकवाली; सेंसेक्स 109 अंक और निफ्टी 34 अंक की मामूली बढ़त के साथ बंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला. दिन की मजबूत शुरुआत के बाद, आखिरी घंटों में आई तेज मुनाफावसूली ने बाजार की शुरुआती बढ़त को काफी हद तक खत्म कर दिया. इसके बावजूद घरेलू बेंचमार्क सूचकांक लगातार रिकॉर्ड स्तरों के करीब मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे. सूचना प्रौद्योगिकी (IT), मेटल और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों में भारी बिकवाली से बाजार का सेंटिमेंट प्रभावित हुआ. कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 109.25 अंक यानी 0.14 प्रतिशत की बढ़त के साथ 77,100.47 के स्तर पर बंद हुआ. दूसरी ओर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 34.35 अंक यानी 0.14 प्रतिशत बढ़कर 24,056 पर टिका. इंट्रा-डे ट्रेडिंग के दौरान निफ्टी ने 24,100 के पार जाकर नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं सका. आज का शेयर बाजार (Etv Bharat) हैवीवेट शेयरों ने बढ़ाया दबाव

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, निवेशकों ने आज बड़े और दिग्गज शेयरों में जमकर मुनाफा कमाया. निफ्टी की कंपनियों में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC), पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज सबसे बड़े नुकसान में रहे. इन दिग्गज कंपनियों में आई बिकवाली ने पूरे बाजार को नीचे खींचने का काम किया.