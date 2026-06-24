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Share Market Closing: चौतरफा हरियाली के बीच सेंसेक्स 790 अंक उछला, निफ्टी 24,000 के पार

सेंसेक्स 790 अंक और निफ्टी 197 अंक उछलकर 24,021 पर बंद हुआ. आईटी-बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से रुपया भी 94.65 पर मजबूत हुआ.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 24, 2026 at 4:07 PM IST

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मुंबई: भारतीय इक्विटी बाजार के लिए बुधवार का दिन बेहद राहत भरा रहा. पिछले कारोबारी सत्र में आई भारी गिरावट के बाद, आज बाजार ने शानदार वापसी की और चौतरफा खरीदारी के दम पर निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT), रियल्टी और प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में आई जोरदार लिफ्टिंग की बदौलत घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी भारी बढ़त के साथ बंद हुए. इस तूफानी तेजी के चलते एनएसई निफ्टी ने एक बार फिर 24,000 के मनोवैज्ञानिक और महत्वपूर्ण स्तर को पार कर लिया है.

कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 790.54 अंक या 1.04 प्रतिशत की लंबी छलांग लगाकर 76,991.22 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स भी 197.55 अंक या 0.83 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,021.65 के स्तर पर सफलतापूर्वक क्लोज हुआ.

बाजार का सेंटिमेंट पूरी तरह सकारात्मक रहा, जिसका अंदाजा एडवांस-डिक्लाइन रेशियो से लगाया जा सकता है. आज के कारोबार में कुल 2,107 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जबकि 1,970 शेयरों में गिरावट का रुख रहा और 162 शेयरों के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ. ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.10 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.4 प्रतिशत की तेजी देखी गई.

इन शेयरों और सेक्टर्स ने भरा दम
आज की इस मार्केट रैली को आईटी और रियल्टी सेक्टर्स ने लीड किया, जिसमें 2-2 प्रतिशत का तगड़ा उछाल आया. इसके साथ ही प्राइवेट बैंक इंडेक्स भी 1.8 प्रतिशत ऊपर चढ़कर बंद हुआ. निफ्टी के टॉप गेनर्स में इंटरग्लोब एविएशन, अडानी एंटरप्राइजेज, टेक महिंद्रा, ट्रेंट और बजाज फाइनेंस जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल रहीं.

दूसरी ओर, ऑटो, एनर्जी, मेटल और पावर सेक्टर्स पर आज दबाव देखा गया और ये लाल निशान में बंद हुए. गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में बजाज ऑटो, एनटीपीसी, ओएनजीसी, टाटा स्टील और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम सबसे आगे रहे.

रुपये में भी दिखा सुधार
शेयर बाजार की इस तेजी के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में भी मजबूती दर्ज की गई. फॉरेक्स मार्केट में घरेलू करेंसी पिछले बंद भाव 94.73 के मुकाबले 8 पैसे मजबूत होकर 94.65 प्रति डॉलर पर बंद हुई. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में आई हल्की नरमी और विदेशी निवेशकों के सकारात्मक सेंटिमेंट के कारण रुपये को यह सहारा मिला है. बाजार के जानकारों का मानना है कि निफ्टी का 24,000 के ऊपर टिकना आने वाले दिनों में नई तेजी का रास्ता साफ कर सकता है.
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