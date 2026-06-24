ETV Bharat / business

Share Market Closing: चौतरफा हरियाली के बीच सेंसेक्स 790 अंक उछला, निफ्टी 24,000 के पार

मुंबई: भारतीय इक्विटी बाजार के लिए बुधवार का दिन बेहद राहत भरा रहा. पिछले कारोबारी सत्र में आई भारी गिरावट के बाद, आज बाजार ने शानदार वापसी की और चौतरफा खरीदारी के दम पर निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT), रियल्टी और प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में आई जोरदार लिफ्टिंग की बदौलत घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी भारी बढ़त के साथ बंद हुए. इस तूफानी तेजी के चलते एनएसई निफ्टी ने एक बार फिर 24,000 के मनोवैज्ञानिक और महत्वपूर्ण स्तर को पार कर लिया है.

कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 790.54 अंक या 1.04 प्रतिशत की लंबी छलांग लगाकर 76,991.22 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स भी 197.55 अंक या 0.83 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,021.65 के स्तर पर सफलतापूर्वक क्लोज हुआ.

बाजार का सेंटिमेंट पूरी तरह सकारात्मक रहा, जिसका अंदाजा एडवांस-डिक्लाइन रेशियो से लगाया जा सकता है. आज के कारोबार में कुल 2,107 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जबकि 1,970 शेयरों में गिरावट का रुख रहा और 162 शेयरों के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ. ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.10 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.4 प्रतिशत की तेजी देखी गई.