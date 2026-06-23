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Market Closing: सेंसेक्स 893 अंक और निफ्टी 278 अंक टूटकर बंद, आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली

मुंबई: भारतीय घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को चौतरफा बिकवाली का भारी दबाव देखने को मिला. वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों, अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में और सख्ती किए जाने की बढ़ती चिंताओं और रुपये की कमजोरी ने निवेशकों की धारणा को बुरी तरह प्रभावित किया. इसके चलते बाजार के दोनों प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक 1.16 प्रतिशत की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए.

बाजार के मुख्य आंकड़े

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 278.80 अंक फिसलकर 23,824.10 के स्तर पर बंद हुआ. बाजार के लिए 23,850 का स्तर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट माना जा रहा था, जो आज टूट गया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 893.39 अंक की भारी गिरावट के साथ 76,200.68 के स्तर पर आ गया. इस गिरावट से निवेशकों की भारी पूंजी साफ हो गई.

गिरावट के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, बाजार में यह गिरावट मुख्य रूप से आईटी शेयरों में आई तेज बिकवाली के कारण हुई. इनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर. ने बताया कि भारतीय बाजारों ने हाल ही में तेल की कीमतों के सहारे मिली बढ़त को गंवा दिया. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति को और कड़ा करने की संभावनाओं से तकनीकी क्षेत्र के प्रति निवेशकों का भरोसा डगमगा गया. इसके अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली ने बाजार में उतार-चढ़ाव को काफी बढ़ा दिया.

सेक्टरवार प्रदर्शन: फार्मा को छोड़कर सब लाल निशान में

आज के कारोबार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के लगभग सभी सेक्टर्स घाटे के साथ बंद हुए.