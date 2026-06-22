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हरे निशान पर बंद हुआ बाजार; सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,094 पर थमा, निफ्टी 24,100 के पार

सेंसेक्स 291 अंक चढ़कर 77,094 और निफ्टी 89 अंक बढ़कर 24,102 पर बंद हुआ. हालांकि, रुपया 37 पैसे गिरकर 94.70 पर आ गया.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 3:58 PM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को तेजी रही. बीएसई सेंसेक्स 291.17 अंक चढ़कर 77,094.07 पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी 89.80 अंक बढ़कर 24,102.90 पर पहुंच गया. वैश्विक स्तर पर अमेरिका-इरान वार्ता में प्रगति और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से बाजार को मजबूती मिली. फार्मा और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई. दूसरी ओर, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज 37 पैसे कमजोर होकर 94.70 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ.

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