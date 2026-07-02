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आईटी शेयरों की तूफानी तेजी से चमका बाजार; सेंसेक्स 579 अंक उछला, निफ्टी 24,175 के पार बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहा. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में आई भारी गिरावट के चलते घरेलू शेयर बाजार में चौतरफा तेजी देखने को मिली. बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स 579.48 अंक (0.75%) की बढ़त के साथ 77,502.12 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 169.85 अंक (0.71%) उछलकर 24,175.70 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा.

तेजी के मुख्य कारण

बाजार के जानकारों के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच दोहा में हुई व्यापार वार्ता के सकारात्मक नतीजों ने निवेशकों का मूड बदल दिया. इस बातचीत के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें घटकर 71 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गईं, जिससे भारत जैसी तेल आयातक अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिली है. इसके अलावा, भारत-जापान शिखर सम्मेलन में एआई (AI), डिफेंस टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में हुए नए समझौतों ने भी घरेलू बाजार के सेंटिमेंट को काफी मजबूती दी.

आईटी शेयरों ने किया कमाल

आज के कारोबार में सबसे बड़ा आकर्षण आईटी (IT) सेक्टर रहा. पिछले कई दिनों से मंदी झेल रहे आईटी इंडेक्स ने मई 2025 के बाद अपनी सबसे बड़ी एकदिनी बढ़त दर्ज की. दिग्गज आईटी कंपनियों जैसे इंफोसिस, टेक महिंद्रा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयरों में आक्रामक शॉर्ट-कवरिंग देखी गई, जिससे ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हुए. आईटी के अलावा ऑटो, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में भी 1% से ज्यादा की तेजी रही. हालांकि, पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.43% गिरकर लाल निशान में बंद हुआ.