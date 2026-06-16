यूएस-ईरान शांति समझौते से बाजार गदगद; सेंसेक्स 544 अंक चढ़कर हुआ बंद
शांति समझौते और सस्ते कच्चे तेल से शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन उछला; सेंसेक्स 544 अंक चढ़कर 76,808 और निफ्टी 23,989 पर बंद हुआ.
Published : June 16, 2026 at 4:29 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन तेजी का दौर जारी रहा. अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद वैश्विक बाजारों में आए सकारात्मक बदलाव और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से घरेलू शेयर बाजार झूम उठे. इस शानदार तेजी के चलते बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भारी बढ़त के साथ बंद हुए.
रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचे सूचकांक
कारोबार के अंत में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 544.15 अंक या 0.71 प्रतिशत की मजबूती के साथ 76,808.48 के स्तर पर बंद हुआ. दिन के कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 582.41 अंक तक उछलकर 76,846.74 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था. दूसरी ओर, 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 135.25 अंक या 0.57 प्रतिशत की बढ़त लेकर 23,989.15 पर बंद हुआ. बाजार के जानकारों का कहना है कि निफ्टी एक बार फिर 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करने के बेहद करीब पहुंच गया है. इससे पहले सोमवार को भी सेंसेक्स में 736 अंकों और निफ्टी में 231 अंकों की बड़ी तेजी देखी गई थी.
शांति समझौते और सस्ते कच्चे तेल का असर
बाजार में आई इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच हुआ शांति समझौता है. दोनों देशों के बीच रविवार को 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' को दोबारा खोलने पर सहमति बनी है. यह मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा सप्लाई रास्तों में से एक है. इस खबर के आते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई. वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2 प्रतिशत गिरकर 81.45 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. कच्चे तेल के सस्ता होने से भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि इससे देश का आयात बिल घटता है और महंगाई कम होती है.
इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा हलचल
सेंसेक्स की शीर्ष 30 कंपनियों में आज आईटी, बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली. सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले शेयरों में एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस और बजाज फाइनेंस शामिल रहे.
हालांकि, इस चौतरफा तेजी के बीच कुछ कंपनियों के शेयरों में गिरावट भी दर्ज की गई. मुनाफावसूली के चलते इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो), अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी और टाटा स्टील के शेयर नुकसान के साथ लाल निशान में बंद हुए.
विदेशी निवेशकों की वापसी से मिला सहारा
बाजार के विशेषज्ञों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के रुख में बदलाव आने से भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. लंबे समय बाद विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में फिर से खरीदार बन गए हैं. एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को विदेशी निवेशकों ने शुद्ध रूप से 200.05 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.
विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी और वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव कम रहेगा, तब तक भारतीय शेयर बाजार में रिकवरी का यह दौर आगे भी जारी रह सकता है.
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