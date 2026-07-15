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यूएस-ईरान तनाव के बीच बैंकिंग शेयरों में आई तेजी, हरे निशान पर बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों में गिरावट से उत्साहित भारतीय शेयर बाजार बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुए. बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में आई मजबूती ने बाजार को पिछले सत्र की भारी गिरावट से उबारने का काम किया. हालांकि, व्यापार के उत्तरार्ध में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया, जिसके चलते ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली ( देखने को मिली और बाजार अपनी शुरुआती बड़ी बढ़त को बरकरार नहीं रख सका.

सेंसेक्स और निफ्टी का हाल

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई (BSE) का सूचकांक 'सेंसेक्स' 130.49 अंक यानी 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 77,185.43 के स्तर पर बंद हुआ. ट्रेडिंग के दौरान एक समय सेंसेक्स 591.33 अंक या 0.76 प्रतिशत की शानदार छलांग लगाकर 77,646.27 के उच्च स्तर पर पहुंच गया था. दूसरी ओर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 'निफ्टी' भी 26.45 अंक यानी 0.11 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 24,078.50 के स्तर पर बंद हुआ. इससे पिछले सत्र यानी मंगलवार को सेंसेक्स में 561.46 अंकों और निफ्टी में 158.95 अंकों की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी.

मुनाफा कमाने वाले और पिछड़ने वाले शेयर

सेंसेक्स के प्रमुख शेयरों में आज इटरनल, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बजाज फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) और एशियन पेंट्स सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले शेयरों में शामिल रहे. बैंकिंग सेक्टर, विशेषकर सरकारी और निजी बैंकों ने बाजार को नीचे गिरने से बचाया. इसके विपरीत, पावर ग्रिड, लार्सन एंड टुब्रो (L&T), टाटा स्टील और इंफोसिस जैसे दिग्गज शेयरों में बिकवाली का दबाव देखा गया और ये लैकर्ड्स साबित हुए. जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर के अनुसार, आज लार्ज-कैप के मुकाबले स्मॉल और मिड-कैप यानी व्यापक बाजार का प्रदर्शन बेहतर रहा.