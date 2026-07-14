यूएस-ईरान संघर्ष से सहमा दलाल स्ट्रीट: सेंसेक्स 561 अंक टूटा, निफ्टी 24,052 पर बंद
अमेरिका-ईरान संघर्ष और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.
Published : July 14, 2026 at 4:27 PM IST
मुंबई: वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर साफ देखने को मिला है. मंगलवार को ट्रेडिंग सत्र के दौरान भारतीय इक्विटी बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, विशेष रूप से अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हमलों के कारण निवेशकों में घबराहट का माहौल रहा. इस तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं, जिसने बाजार की धारणा को कमजोर कर दिया और चौतरफा बिकवाली शुरू हो गई.
कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 561.46 अंक (0.72%) की गिरावट के साथ 77,054.94 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 इंडेक्स 158.95 अंक (0.66%) फिसलकर 24,052.05 के स्तर पर आकर थमा. दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 77,001.48 का निचला स्तर छुआ, जबकि निफ्टी गिरकर 24,023.70 तक चला गया था.
सेक्टरवार प्रदर्शन और कंपनियों का हाल
बाजार में आई इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण मुनाफावसूली को माना जा रहा है. सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी, पीएसयू बैंक, ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा मार पड़ी, और ये सभी इंडेक्स 1 प्रतिशत से अधिक टूटकर बंद हुए. इसके विपरीत, फार्मा सेक्टर ने बाजार को संभालने की कोशिश की और 1 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार किया.
बढ़त वाले प्रमुख शेयर्स: भारती एयरटेल, सन फार्मा, टीसीएस (TCS), टाटा स्टील, और अडानी पोर्ट्स.
गिरावट वाले प्रमुख शेयर्स: रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, एलएंडटी (L&T) और महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M).
कमोडिटी बाजार में उछाल
तनाव के चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल 86.59 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जबकि अमेरिकी क्रूड 80.59 डॉलर पर पहुंच गया. सितंबर डिलीवरी के लिए ब्रेंट फ्यूचर्स 15 जून के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना मामूली बढ़त के साथ 4,022.59 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा.
विशेषज्ञों की राय और आगे की रणनीति
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि इस गिरावट के बावजूद बाजार का ढांचा सकारात्मक बना हुआ है. विशेषज्ञों के अनुसार, हालिया तेजी के बाद यह एक सामान्य मुनाफावसूली है. निफ्टी के लिए 24,025 का स्तर एक बेहद महत्वपूर्ण सपोर्ट ज़ोन है. जब तक बाजार इसके ऊपर टिका रहता है, तब तक रिकवरी की उम्मीद बनी रहेगी. यदि यह स्तर टूटता है, तो बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है. वहीं, बाजार में दोबारा मजबूती के लिए बुल्स को 24,136 का स्तर पार करना होगा. फिलहाल ट्रेडर्स को 'बाय-ऑन-डिप्स' (हर गिरावट पर खरीदारी) की रणनीति अपनाने की सलाह दी गई है.
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