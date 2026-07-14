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यूएस-ईरान संघर्ष से सहमा दलाल स्ट्रीट: सेंसेक्स 561 अंक टूटा, निफ्टी 24,052 पर बंद

सांकेतिक फोटो ( Etv Bharat )

मुंबई: वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर साफ देखने को मिला है. मंगलवार को ट्रेडिंग सत्र के दौरान भारतीय इक्विटी बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, विशेष रूप से अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हमलों के कारण निवेशकों में घबराहट का माहौल रहा. इस तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं, जिसने बाजार की धारणा को कमजोर कर दिया और चौतरफा बिकवाली शुरू हो गई. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 561.46 अंक (0.72%) की गिरावट के साथ 77,054.94 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 इंडेक्स 158.95 अंक (0.66%) फिसलकर 24,052.05 के स्तर पर आकर थमा. दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 77,001.48 का निचला स्तर छुआ, जबकि निफ्टी गिरकर 24,023.70 तक चला गया था. आज का बाजार (Etv Bharat) सेक्टरवार प्रदर्शन और कंपनियों का हाल

बाजार में आई इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण मुनाफावसूली को माना जा रहा है. सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी, पीएसयू बैंक, ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा मार पड़ी, और ये सभी इंडेक्स 1 प्रतिशत से अधिक टूटकर बंद हुए. इसके विपरीत, फार्मा सेक्टर ने बाजार को संभालने की कोशिश की और 1 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार किया.