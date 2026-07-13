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उतार-चढ़ाव के बीच सपाट बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 47 अंक तो निफ्टी महज 4 अंक चढ़ा

टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों में भारी खरीदारी से बाजार को सहारा मिला.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 13, 2026 at 3:50 PM IST

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मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद सुस्ती देखी गई. बंबई स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स 47.01 अंक (0.06%) की मामूली बढ़त के साथ 77,616.40 पर बंद हुआ. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 4.10 अंक (0.02%) की मामूली बढ़त लेकर 24,211.00 के स्तर पर टिका. आईटी और बैंकिंग शेयरों में आई खरीदारी ने बाजार को निचले स्तरों से उबारा, जबकि वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने बड़ी बढ़त को रोककर रखा.

यह खबर अपडेट हो रही है.

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