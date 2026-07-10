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Stock Market Closing: हफ्ते के आखिरी दिनों में मार्केट ने पकड़ी रफ्तार, सेंसेक्स 827.57 अंक मजबूत होकर बंद

सेंसेक्स और निफ्टी ने लगाई बड़ी छलांग कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 827.57 अंक या 1.08 प्रतिशत की भारी बढ़त के साथ 77,569.39 के स्तर पर बंद हुआ. आज दिनभर के कारोबार के दौरान सेंसेक्स में जबरदस्त उत्साह देखा गया और यह एक समय 900.41 अंक यानी 1.17 प्रतिशत तक उछलकर 77,642.23 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया था. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी भी 244.10 अंक या 1.02 प्रतिशत की मजबूती दर्ज करते हुए 24,206.90 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा.

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन जबरदस्त रौनक देखने को मिली. दिग्गज कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में आई भारी खरीदारी के दम पर बाजार के मुख्य सूचकांक करीब 1 प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए. इसके साथ ही, कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र के शेयरों में जोरदार लिवाली ने बाजार की इस रफ्तार को दोगुना कर दिया. देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शानदार तिमाही नतीजों ने आज निवेशकों के सेंटिमेंट को मजबूत करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई.

TCS के नतीजों से आईटी सेक्टर में आई बहार

आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस ने गुरुवार को अपने जून तिमाही के नतीजों की घोषणा की थी. कंपनी का शुद्ध लाभ (Net Profit) सालाना आधार पर 4.61 प्रतिशत बढ़कर 13,349 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. सबसे सकारात्मक बात यह रही कि कंपनी ने पश्चिम एशिया संकट के कारण प्रभावित हुई मांग में मौजूदा तिमाही से सुधार होने का भरोसा जताया है. इस घोषणा के बाद आज टीसीएस का शेयर 1 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ, जिससे टेक महिंद्रा और इंफोसिस जैसे अन्य बड़े आईटी शेयरों में भी निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया.

आज के टॉप लूजर्स (ETV Bharat)

मुनाफा कमाने वाले और पिछड़ने वाले शेयर्स

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से आज रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), एक्सिस बैंक, टाटा स्टील और इंफोसिस प्रमुख रूप से मुनाफा कमाने वाले शेयरों की सूची में शीर्ष पर रहे. इसके विपरीत, बाजार की इस चौतरफा हरियाली के बीच भी कुछ बड़े शेयरों को बिकवाली का सामना करना पड़ा. इटरनल, भारती एयरटेल, सन फार्मा और ट्रेंट जैसी ब्लू-चिप कंपनियों के शेयरों में आज गिरावट दर्ज की गई और ये नुकसान के साथ लाल निशान पर बंद हुए.

आज के टॉप गेनर्स (ETV Bharat)

वैश्विक बाजारों और कच्चे तेल का असर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड आज 0.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76.07 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. कच्चे तेल का सस्ता होना भारत जैसे बड़े आयातक देश के बाजार के लिए हमेशा अच्छे संकेत लाता है. एशियाई बाजारों की बात करें तो दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 और हांगकांग का हैंगसेंग मजबूती के साथ बंद हुए, जबकि शंघाई कंपोजिट में मामूली गिरावट रही. इसके अलावा, अमेरिकी बाजार भी पिछले कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए थे, जिसका फायदा आज भारतीय बाजारों को मिला. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने पिछले कारोबारी सत्र में 532.86 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों के भरोसे ने बाजार को संभाल लिया.

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