शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर बंद
अमेरिका-ईरान तनाव और महंगे कच्चे तेल के कारण बैंकिंग, ऑटो और रियलिटी शेयरों में बिकवाली से सेंसेक्स-निफ्टी लगातार दूसरे दिन गिरावट पर बंद हुए.
Published : September 1, 2026 at 4:45 PM IST
मुंबई: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की महंगी कीमतों की वजह से आज भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली. दुनिया भर के बाजारों में इस तनाव के कारण डर का माहौल था, जिसका असर भारत पर भी पड़ा. मुख्य रूप से बैंक, ऑटोमोबाइल, और रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेशकों ने जमकर बिकवाली की.
बाजार बंद होने पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य इंडेक्स सेंसेक्स 12.99 अंक (0.02%) गिरकर 76,944.28 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 24.60 अंक (0.1%) की कमजोरी के साथ 24,055.80 के स्तर पर आ गया.
छोटे और मझोले शेयरों में ज्यादा गिरावट
बड़ी कंपनियों के मुकाबले आज छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में ज्यादा नुकसान देखा गया. निफ्टी का मिडकैप इंडेक्स 1.39% तक टूट गया. आज सबसे ज्यादा घाटे में रहने वाले शेयरों में मारुति सुजुकी, श्रीराम फाइनेंस और इंडिगो एयरलाइंस शामिल रहे. कच्चा तेल $92 प्रति बैरल के पार पहुंचने से गाड़ियों और हवाई जहाज कंपनियों का खर्च बढ़ने का डर है, इसलिए निवेशकों ने इनके शेयर बेचे.
आगे के लिए क्या हैं जरूरी स्तर?
बाजार के जानकारों का कहना है कि निफ्टी के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तभी खुलेगा जब यह 24,150 से 24,200 के स्तर को पार करेगा. अगर बाजार इस स्तर को पार नहीं कर पाता है, तो ऊपर आते ही बिकवाली दोबारा शुरू हो सकती है. वहीं नीचे की तरफ, 24,000 का स्तर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है. अगर निफ्टी इससे नीचे फिसलता है, तो गिरावट बढ़कर 23,900 से 23,800 तक जा सकती है.
आईटी और एफएमसीजी शेयरों ने संभाला
भले ही ऑटो और बैंकिंग में गिरावट थी, लेकिन मुश्किल समय में काम आने वाले आईटी (IT) और एफएमसीजी (FMCG - रोजमर्रा के सामान) सेक्टर्स में खरीदारी देखने को मिली. इन क्षेत्रों की मजबूती ने बाजार को और ज्यादा गिरने से बचा लिया. जानकारों के मुताबिक, आने वाले दिनों में बाजार की चाल कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी निवेशकों के रुख पर निर्भर करेगी.
यह भी पढ़ें- अचानक औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट; जानें आज का ताजा भाव
यह भी पढ़ें- सितंबर में पूरे 14 दिन बैंकों में रहेगा ताला, घर से निकलने से पहले चेक कर लें अपने शहर की पूरी लिस्ट