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बाजार में जोरदार वापसी: सेंसेक्स 444 अंक उछला; एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर्स रहे आज की तेजी के हीरो

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो दिनों से जारी गिरावट पर आज विराम लग गया. बुधवार को घरेलू शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी, अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए. इस तेजी को मुख्य रूप से एफएमसीजी, बैंकिंग, फाइनेंशियल और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में हुई मजबूत खरीदारी से सहारा मिला. आज के कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 443.97 अंक यानी 0.58 प्रतिशत बढ़कर 76,922.64 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 140.10 अंक यानी 0.59 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,000 के महत्वपूर्ण स्तर को पार करते हुए 24,005.85 पर बंद हुआ. सेक्टर्स और शेयरों का प्रदर्शन

मुख्य सूचकांकों के साथ-साथ व्यापक बाजार में भी सुधार देखा गया. आज निफ्टी मिडकैप सूचकांक में 0.34 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक में 0.36 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.