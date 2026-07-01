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बाजार में जोरदार वापसी: सेंसेक्स 444 अंक उछला; एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर्स रहे आज की तेजी के हीरो

सेंसेक्स 443 और निफ्टी 140 अंक बढ़कर बंद. एफएमसीजी, रियल्टी और बैंकिंग शेयरों की मजबूत खरीदारी से बाजार में जोरदार तेजी रही.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 4:28 PM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो दिनों से जारी गिरावट पर आज विराम लग गया. बुधवार को घरेलू शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी, अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए. इस तेजी को मुख्य रूप से एफएमसीजी, बैंकिंग, फाइनेंशियल और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में हुई मजबूत खरीदारी से सहारा मिला.

आज के कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 443.97 अंक यानी 0.58 प्रतिशत बढ़कर 76,922.64 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 140.10 अंक यानी 0.59 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,000 के महत्वपूर्ण स्तर को पार करते हुए 24,005.85 पर बंद हुआ.

सेक्टर्स और शेयरों का प्रदर्शन
मुख्य सूचकांकों के साथ-साथ व्यापक बाजार में भी सुधार देखा गया. आज निफ्टी मिडकैप सूचकांक में 0.34 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक में 0.36 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.

  • निफ्टी के टॉप गेनर्स: दिग्गज शेयरों में इटरनल, अडाणी एंटरप्राइजेज और नेस्ले इंडिया आज सबसे ज्यादा बढ़त बनाने वाले शेयरों में शामिल रहे.
  • सेक्टोरल प्रदर्शन: सेक्टर्स के स्तर पर आज निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी रही. इसके बाद निवेशकों ने एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी की.
  • कमजोर सेक्टर्स: दूसरी तरफ, निफ्टी आईटी, मेटल और फार्मा सेक्टर्स का प्रदर्शन आज बाजार के मुकाबले कमजोर रहा और ये मामूली बढ़त या गिरावट के साथ बंद हुए.

बाजार में तेजी के मुख्य कारण
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वर्ष 2026 की दूसरी छमाही (H2 CY26) की शुरुआत भारतीय बाजारों के लिए सकारात्मक रही है. इसके पीछे मुख्य वजहें रहीं:

  • व्यापार समझौता: भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते की उम्मीदों से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है.
  • वैश्विक राहत: मध्य पूर्व में जारी तनाव कम होने से वैश्विक बाजारों में जोखिम कम हुआ है.
  • कच्चा तेल: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिली है.

निफ्टी का तकनीकी आउटलुक
बाजार के जानकारों का कहना है कि निफ्टी के लिए ऊपर की ओर 24,100 से 24,200 का क्षेत्र एक मजबूत रेजिस्टेंस (प्रतिरोध) ज़ोन बना हुआ है, जो कि 100-दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के करीब है. अगर निफ्टी इस स्तर के ऊपर टिक जाता है, तो यह तेजी 24,400 के स्तर तक जा सकती है. दूसरी ओर, नीचे की तरफ 23,800 से 23,900 का दायरा एक मजबूत सपोर्ट क्षेत्र है.

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