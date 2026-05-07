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शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद, कारोबार ढीला

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 5,834.90 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जैसा कि एक्सचेंज के आंकड़ों से पता चलता है. एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क कोस्पी, निक्केई 225 इंडेक्स, शंघाई का एसएसई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे.

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 2.23 प्रतिशत गिरकर 99 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ टेक फर्म एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा, "भारतीय शेयर बाजार लगभग स्थिर रहे क्योंकि निवेशक अमेरिकी शांति प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे. निफ्टी में स्थिरता आई और बाजार में कुछ समय के लिए बदलाव आया, जिससे पुष्टि मिलने के बाद तेजी जारी रही और बाजार लगभग अपरिवर्तित बंद हुआ."

सेंसेक्स शेयरों में से, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, टाइटन, सन फार्मा और आईटीसी प्रमुख रूप से पिछड़ गए. दूसरी ओर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा स्टील लाभ कमाने वालों में शामिल थे.

दिन के दौरान, बेंचमार्क ने 78,384.70 का उच्च और 77,713.21 का निम्न स्तर छुआ, जिसमें 671.49 अंकों का उतार-चढ़ाव आया.50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 4.30 अंक या 0.02 प्रतिशत गिरकर 24,326.65 पर बंद हुआ.

मुंबई : गुरुवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बेंचमार्क सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई. विदेशी निधियों की निरंतर निकासी और बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों के सतर्क रुख के चलते सेंसेक्स 114 अंक गिर गया. दिन भर के भारी उतार-चढ़ाव के बाद, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 114 अंक या 0.15 प्रतिशत गिरकर 77,844.52 पर बंद हुआ.

यूरोप के बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी बाजार बुधवार को तेजी के साथ बंद हुए. लेमन मार्केट्स डेस्क के रिसर्च एनालिस्ट गौरव गर्ग ने कहा, "भारतीय शेयर बाजार आज थोड़े सतर्कता भरे माहौल में बंद हुआ। एफआईआई की लगातार निकासी और कमजोर वैश्विक संकेतों का बाजार पर दबाव रहा. मौजूदा भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने भी निवेशकों के आत्मविश्वास को सीमित रखा, जिससे समग्र जोखिम लेने की प्रवृत्ति प्रभावित हुई."बुधवार को सेंसेक्स 940.73 अंक या 1.22 प्रतिशत बढ़कर 77,958.52 पर बंद हुआ। निफ्टी में 298.15 अंकों या 1.24 प्रतिशत की तेजी आई और यह 24,330.95 पर बंद हुआ.

कोटक महिंद्रा बैंक को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक दोनों में 9.99 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मंजूरी मिल गई है. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को अलग-अलग दी जानकारी में बताया कि उन्हें छह मई को भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी पत्र प्राप्त हुआ है.

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) को बैंक की चुकता शेयर पूंजी या मतदान अधिकारों में कुल मिलाकर 9.99 प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी मिली है.

इसी तरह, फेडरल बैंक ने बीएसई को दी गई सूचना में कहा कि आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को बैंक की चुकता शेयर पूंजी या मतदान अधिकारों में कुल मिलाकर 9.99 प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति दी है.

आज के टॉप लूजर्स (ETV Bharat)

बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का वित्त वर्ष 2025-26 की मार्च में समाप्त तिमाही का शुद्ध लाभ तीन गुना से अधिक होकर 310 करोड़ रुपये रहा. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने एकल आधार पर 91 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था.

ब्याज आय कम रहने की वजह से मार्च तिमाही में कंपनी की कुल आय घटकर 69 करोड़ रुपये रह गई, जो एक वर्ष पहले समान तिमाही में 167 करोड़ रुपये थी. पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ तीन गुना बढ़कर 4,708 करोड़ रुपये हो गया. इससे पिछले वित्त वर्ष में यह 1,292 करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की कुल आय 1,600 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 3,184 करोड़ रुपये रही.

बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि उसके निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए 130 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश को मंजूरी दी है. इसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी.

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