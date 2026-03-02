ETV Bharat / business

शेयर बाजार क्लोजिंग : सेंसेक्स 1048 अंक टूटा, निफ्टी 24865 पर बंद

नई दिल्ली : भारतीय शेयर बाजार पर ईरान संकट की छाया स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स बड़ी गिरावट के साथ 78543.73 अंक पर खुला था. शुक्रवार को यह 81,287 पर बंद हुआ था. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी बड़ी गिरावट लेकर 24,659.25 पर खुला.

आज के कारोबार में बड़े शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली. इसमें एलएंडटी, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसे हैवीवेट शामिल हैं. एलएंडटी का बड़ा कारोबार मध्य पूर्व में है. विशेषज्ञों का कहना है कि लड़ाई की वजह से तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है और यदि युद्ध लंबा चला, तो इसका असर और अधिक होगा. कच्चे तेल की वजह से बहुत सारे सेक्टर प्रभावित होते हैं.