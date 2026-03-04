ETV Bharat / business

शेयर बाजार में कोहराम, मिडिल ईस्ट में तनाव से सेंसेक्स 10 महीने और निफ्टी 6 महीने के निचले स्तर पर

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए बुधवार का दिन बेहद निराशाजनक रहा. मिडिल ईस्ट में बढ़ती भू-राजनीतिक अस्थायित्व, विशेष रूप से अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने निवेशकों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया. इस अनिश्चितता के कारण बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट जारी रही, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी अपने कई महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गए. बाजार का हाल

कारोबारी सत्र के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 1,122.66 अंक (1.40%) की भारी गिरावट के साथ 79,116.19 के स्तर पर बंद हुआ. यह सेंसेक्स का पिछले 10 महीनों का सबसे निचला स्तर है. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 585.2 अंक (1.6%) फिसलकर 24,480.5 पर बंद हुआ, जो पिछले 6 महीनों का इसका सबसे कम स्तर है. सेंसेक्स और निफ्टी (Etv Bharat) मिडकैप और स्मॉलकैप में ज्यादा मार

मुख्य सूचकांकों के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट यानी छोटे और मझोले शेयरों में गिरावट और भी गहरी रही. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 2.2% और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 2.1% की गिरावट दर्ज की गई. इसने निवेशकों की संपत्ति (मार्केट कैप) में लाखों करोड़ रुपये की सेंध लगाई है.