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शेयर बाजार क्लोजिंग : सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 516.33 अंक या 0.66 प्रतिशत गिरकर 77,328.19 पर बंद हुआ. सत्र के दौरान यह 698.09 अंक या 0.89 प्रतिशत गिरकर 77,146.43 पर आ गया.

मुंबई : पश्चिमी एशिया में नए भू-राजनीतिक तनावों के कारण ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गईं और निवेशकों के विश्वास पर गहरा असर पड़ा, जिसके चलते शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार कमजोर रहे. विदेशी निधियों की निकासी और वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुझान ने मंदी के इस रुख को और बल दिया.

50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 150.50 अंक या 0.62 प्रतिशत गिरकर 24,176.15 पर बंद हुआ. सेंसेक्स बाजार में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मार्च तिमाही के नतीजों के बाद शेयरों में 6.62 प्रतिशत की गिरावट आई. एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी पिछड़ने वालों में शामिल थे.

आज के टॉप गेनर्स (ETV Bharat)

हालांकि, टाइटन के शेयरों में 4.76 प्रतिशत की उछाल आई, क्योंकि कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की मार्च तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 35.36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 1,179 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया.

आज के टॉप लूजर्स (ETV Bharat)

एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट्स, इंफोसिस और एचसीएल टेक के शेयर सकारात्मक दायरे में रहे।वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड लगभग 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के अनुसंधान प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य के पास अमेरिका और ईरान के बीच हुई ताजा सैन्य झड़प के बाद बाजारों में जोखिम से बचने का माहौल रहा, जिससे युद्धविराम की उम्मीदें कमजोर हुईं और मुनाफावसूली शुरू हो गई. हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के आसपास स्थिरता और अमेरिकी 10-वर्षीय बॉन्ड की अनुकूल उपज से व्यापक बाजार भावना और रुपये को समर्थन मिल रहा है."उन्होंने आगे कहा कि आगे का रास्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन राजनयिक समाधान की संभावना को लेकर आशावाद बना हुआ है.

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