आईटी शेयर्स में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 879 अंक उछला; निफ्टी 22,500 के पार बंद
सेंसेक्स 879 अंक और निफ्टी 288 अंक उछलकर 22,520 पर बंद हुआ; आईटी शेयरों में भारी तेजी और कच्चे तेल में गिरावट से बाजार चमका.
Published : October 9, 2026 at 4:24 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो दिनों से जारी गिरावट पर शुक्रवार को ब्रेक लग गया. चौतरफा खरीदारी, आईटी (IT) सेक्टर के शेयरों में आई भारी तेजी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते घरेलू शेयर बाजार शानदार बढ़त के साथ बंद हुए.
हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स 879.09 अंक या 1.23 फीसदी की मजबूती के साथ 72,472.33 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 288.65 अंक या 1.3 फीसदी उछलकर 22,520.45 के स्तर पर सफलतापूर्वक बंद होने में कामयाब रहा.
बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि शुक्रवार की इस तेज रिकवरी से बाजार ने हाल ही में हुए अपने नुकसान का एक बड़ा हिस्सा वापस पा लिया है.
सेक्टर्स और शेयरों का प्रदर्शन
शुक्रवार के कारोबार में दिग्गज कंपनियों में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की.
सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर: निफ्टी इंडेक्स में अपोलो हॉस्पिटल्स, आईटीसी (ITC) और आयशर मोटर्स सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले शेयरों में शामिल रहे.
IT सेक्टर में सबसे बड़ी तेजी: सभी सेक्टर्स में से निफ्टी आईटी इंडेक्स ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया. दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजों की अच्छी शुरुआत और एआई (AI) आधारित बिजनेस में बढ़ती संभावनाओं से आईटी शेयरों को बड़ा सहारा मिला.
सुस्त रहे ये सेक्टर: दूसरी तरफ, कच्चे तेल की कीमतें गिरने की वजह से निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स दबाव में रहा और यह शुक्रवार का सबसे कमजोर सेक्टर साबित हुआ.
छोटे और मझोले शेयर: छोटे और मध्यम वर्ग के शेयरों में भी अच्छा उत्साह देखा गया. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 1.56 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.54 फीसदी बढ़कर बंद हुए.
रुपया मजबूत और वैश्विक संकेत
घरेलू शेयर बाजार के साथ-साथ भारतीय रुपये में भी शुक्रवार को मजबूती देखने को मिली. रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 20 पैसे मजबूत होकर 96.73 के स्तर पर पहुंच गया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच राजनयिक बातचीत की उम्मीदें बढ़ी हैं, जिससे वैश्विक बाजारों की चिंताएं कम हुई हैं.
आगे क्या होगा?
बाजार के जानकारों का मानना है कि निवेशकों की नजर अब सोमवार को आने वाले देश के महंगाई (CPI) आंकड़ों पर रहेगी. आरबीआई (RBI) द्वारा मौद्रिक नीति में किए गए हालिया बदलावों के बाद यह डेटा ब्याज दरों के भविष्य के लिए बेहद अहम होगा. इसके अलावा, दूसरी तिमाही के बाकी कंपनियों के नतीजे यह तय करेंगे कि बाजार की यह तेजी आगे कितनी टिक पाएगी.
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