ETV Bharat / business

आईटी शेयर्स में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 879 अंक उछला; निफ्टी 22,500 के पार बंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो दिनों से जारी गिरावट पर शुक्रवार को ब्रेक लग गया. चौतरफा खरीदारी, आईटी (IT) सेक्टर के शेयरों में आई भारी तेजी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते घरेलू शेयर बाजार शानदार बढ़त के साथ बंद हुए.

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स 879.09 अंक या 1.23 फीसदी की मजबूती के साथ 72,472.33 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 288.65 अंक या 1.3 फीसदी उछलकर 22,520.45 के स्तर पर सफलतापूर्वक बंद होने में कामयाब रहा.

बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि शुक्रवार की इस तेज रिकवरी से बाजार ने हाल ही में हुए अपने नुकसान का एक बड़ा हिस्सा वापस पा लिया है. सेक्टर्स और शेयरों का प्रदर्शन

शुक्रवार के कारोबार में दिग्गज कंपनियों में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की. सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर: निफ्टी इंडेक्स में अपोलो हॉस्पिटल्स, आईटीसी (ITC) और आयशर मोटर्स सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले शेयरों में शामिल रहे. IT सेक्टर में सबसे बड़ी तेजी: सभी सेक्टर्स में से निफ्टी आईटी इंडेक्स ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया. दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजों की अच्छी शुरुआत और एआई (AI) आधारित बिजनेस में बढ़ती संभावनाओं से आईटी शेयरों को बड़ा सहारा मिला.