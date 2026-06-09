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Share Market Closing: धुआंधार खरीदारी से झूमा बाजार! सेंसेक्स 394 अंक उछलकर बंद

वैश्विक राहत से सुधरा बाजार का मूड बाजार के जानकारों के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव कम होने से आज निवेशकों का हौसला बढ़ा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान ने बाजार में जान फूंक दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान और इजरायल के बीच दुश्मनी थमने के बाद अब ईरान के साथ शांति वार्ता चल रही है. इस खबर के बाद वैश्विक बाजारों में जोखिम लेने की क्षमता बढ़ी, जिसका सीधा सकारात्मक असर भारतीय घरेलू बाजारों पर भी देखने को मिला.

कारोबार के अंत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक निफ्टी 50 (NSE Nifty) 119.10 अंक यानी 0.52 प्रतिशत बढ़कर 23,242.10 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स (BSE Sensex) भी आखिरी सत्र में रफ्तार पकड़ते हुए 394.50 अंक यानी 0.54 प्रतिशत की बढ़त के साथ 73,918.76 पर बंद हुआ.

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने आज मंगलवार को आखिरी घंटों में हुई जोरदार खरीदारी के दम पर शानदार बढ़त के साथ क्लोजिंग की. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और चुनिंदा सेक्टर्स में निवेशकों की दिलचस्पी से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही सूचकांक हरे निशान पर बंद हुए.

सेक्टर्स का हाल: बैंकिंग और ऑटो में तेजी, आईटी पस्त

आज के कारोबार में सबसे ज्यादा तेजी सरकारी बैंकों (PSU Banks) में देखी गई. निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आज 3 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ. इसके अलावा रियल्टी, ऑटो (वाहन) और वित्तीय सेवाओं (Financial Services) जैसे ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील और चक्रीय सेक्टर्स में भी अच्छी खरीदारी दर्ज की गई. दिग्गजों में इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो), जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और आयशर मोटर्स निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल रहे. हालांकि, तकनीकी क्षेत्र (IT) और मीडिया सेक्टर्स आज के इस उछाल में पीछे छूट गए और नुकसान के साथ बंद हुए.

आज के टॉप गेनर्स (Etv Bharat)

छोटे और मझोले शेयरों में बंपर लिवाली

सिर्फ बड़े शेयर ही नहीं, बल्कि ब्रॉडर मार्केट में भी आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में जहां 1.35 प्रतिशत की तेजी आई, वहीं निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स ने 1.69 प्रतिशत की छलांग लगाई. इससे यह साफ होता है कि रिटेल निवेशक भी छोटे और मध्यम दर्जे के शेयरों पर जमकर दांव लगा रहे हैं.

आज के टॉप लूजर्स (Etv Bharat)

निफ्टी का तकनीकी आउटलुक

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि निफ्टी के लिए अब 23,300 का स्तर पार करना बेहद महत्वपूर्ण है. अगर निफ्टी इस स्तर के ऊपर टिकने में कामयाब होता है, तो यह आने वाले दिनों में 23,450 से 23,550 के अगले बड़े रेजिस्टेंस जोन (प्रतिरोध स्तर) की तरफ बढ़ सकता है. वहीं गिरावट की स्थिति में, 23,100 का स्तर इंट्रा-डे के लिए तत्काल सपोर्ट का काम करेगा. अगर बाजार 23,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसलता है, तो भारी मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है, जो निफ्टी को 22,800–22,700 के स्तर तक नीचे खींच सकती है.

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