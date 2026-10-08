ETV Bharat / business

मार्केट क्रैश: सेंसेक्स 1045 अंक गिरा, निफ्टी साल के सबसे निचले स्तर पर बंद

सांकेतिक फोटो ( ians )

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले खराब संकेतों, कच्चे तेल की कीमतों में आए उबाल और विदेशी निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली के चलते भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भारी कोहराम मच गया. चौतरफा बिकवाली के दबाव में बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ताश के पत्तों की तरह ढह गए. इस गिरावट के कारण एनएसई निफ्टी ने साल 2026 का अपना सबसे निचला स्तर (52-सप्ताह का नया लो) छू लिया, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है.

कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक बीएसई सेंसेक्स 1,045.46 अंक या 1.44 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 71,593.24 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 371.25 अंक या 1.64 प्रतिशत टूटकर 22,231.80 पर सेटल हुआ. इंट्रा-डे ट्रेडिंग के दौरान निफ्टी फिसलकर 22,179.90 के स्तर तक चला गया था, जो इस साल का इसका सबसे निचला स्तर है.