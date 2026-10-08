मार्केट क्रैश: सेंसेक्स 1045 अंक गिरा, निफ्टी साल के सबसे निचले स्तर पर बंद
कच्चे तेल में उछाल और वैश्विक चिंताओं से शेयर बाजार क्रैश हुआ; सेंसेक्स 1045 अंक टूटा और निफ्टी 52-सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हुआ.
Published : October 8, 2026 at 4:30 PM IST
मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले खराब संकेतों, कच्चे तेल की कीमतों में आए उबाल और विदेशी निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली के चलते भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भारी कोहराम मच गया. चौतरफा बिकवाली के दबाव में बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ताश के पत्तों की तरह ढह गए. इस गिरावट के कारण एनएसई निफ्टी ने साल 2026 का अपना सबसे निचला स्तर (52-सप्ताह का नया लो) छू लिया, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है.
कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक बीएसई सेंसेक्स 1,045.46 अंक या 1.44 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 71,593.24 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 371.25 अंक या 1.64 प्रतिशत टूटकर 22,231.80 पर सेटल हुआ. इंट्रा-डे ट्रेडिंग के दौरान निफ्टी फिसलकर 22,179.90 के स्तर तक चला गया था, जो इस साल का इसका सबसे निचला स्तर है.
क्रूड ऑयल का झटका और ऊंची ब्याज दरों का डर
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, गिरावट की सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में आया अचानक उछाल है. कच्चे तेल के दाम 4 फीसदी बढ़कर 104 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं. क्रूड महंगा होने से देश में महंगाई बढ़ने और लंबे समय तक ब्याज दरें ऊंची रहने की आशंका गहरा गई है, जिसने निवेशकों के सेंटिमेंट को बुरी तरह प्रभावित किया.
धातु शेयरों में सबसे ज्यादा मार, आईटी सेक्टर में दिखी मजबूती
बाजार में बिकवाली इतनी चौतरफा थी कि सेंसेक्स के 30 प्रमुख शेयरों में से केवल तीन शेयर ही बढ़त बनाने में कामयाब रहे. इनमें टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक और इंफोसिस ही हरे निशान में बंद हुए. दूसरी तरफ, Nifty Metal इंडेक्स आज का सबसे बड़ा सेक्टरल लूजर साबित हुआ. गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में ITC, इंडिगो, पावर ग्रिड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल रहे, जिनमें 3 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई. इनके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी और मारुति सुजुकी के शेयरों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा.
ब्रोडर मार्केट की बात करें, तो वहां जोखिम और ज्यादा देखा गया. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 2.53 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स में 2.34 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई. तकनीकी जानकारों का मानना है कि निफ्टी के अपने अहम सपोर्ट लेवल तोड़ने के बाद अब बाजार की नजरें कंपनियों के दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजों पर टिकी हैं.
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