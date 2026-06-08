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शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 719 अंक टूटकर बंद, निफ्टी 23,150 के नीचे फिसला

भारी बिकवाली से सेंसेक्स 719 और निफ्टी 243 अंक टूटकर बंद हुए. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 52 पैसे गिरकर 95.70 पर पहुंचा.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 8, 2026 at 3:52 PM IST

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मुंबई: वैश्विक दबाव और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच आज शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखी गई. बीएसई (BSE) सेंसेक्स 719.08 अंक टूटकर 73,524.26 पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई (NSE) निफ्टी भी 243.70 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 23,123 के स्तर पर आ गया. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 52 पैसे कमजोर होकर 95.70 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया. इस गिरावट से मुंबई के निवेशकों में चिंता है। विशेषज्ञ आने वाले दिनों में बाजार में और उतार-चढ़ाव की संभावना जता रहे हैं.

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