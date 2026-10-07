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RBI की ब्याज दरों में बढ़ोतरी से शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 429 अंक टूटकर बंद

सांकेतिक फोटो ( ians )

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो रेट में अचानक की गई बढ़ोतरी के कारण घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को भारी गिरावट देखी गई. इस फैसले से शेयर बाजार की पिछले दो दिनों से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया. केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत करने और अपनी नीति को 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' में बदलने से निवेशकों की धारणा पर बुरा असर पड़ा.