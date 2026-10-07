RBI की ब्याज दरों में बढ़ोतरी से शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 429 अंक टूटकर बंद
बाजार में आज सबसे ज्यादा मार मेटल सेक्टर पर पड़ी. निवेशकों द्वारा बिकवाली के चलते निफ्टी मेटल इंडेक्स आज का सबसे खराब प्रदर्शन रहा.
Published : October 7, 2026 at 4:34 PM IST
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो रेट में अचानक की गई बढ़ोतरी के कारण घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को भारी गिरावट देखी गई. इस फैसले से शेयर बाजार की पिछले दो दिनों से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया. केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत करने और अपनी नीति को 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' में बदलने से निवेशकों की धारणा पर बुरा असर पड़ा.
कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 429.11 अंक (0.59%) की गिरावट के साथ 72,638.70 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 173.05 अंक (0.76%) फिसलकर 22,603.05 के स्तर पर आ गया.
निफ्टी के लिए अहम स्तर
बाजार जानकारों के मुताबिक, निफ्टी इस समय अपने सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल 22,600 के ठीक पास बंद हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर निफ्टी 22,600 के स्तर से नीचे जाता है, तो बाजार में और गिरावट आ सकती है, जो इसे 22,400 के स्तर तक ले जा सकती है. दूसरी ओर, यदि बाजार में सुधार होता है, तो आगे बढ़ने के लिए 22,800 का स्तर पहली बड़ी रुकावट साबित होगा.
सेक्टर्स और शेयरों का हाल
बाजार में आज सबसे ज्यादा मार मेटल सेक्टर पर पड़ी. निवेशकों द्वारा बिकवाली के चलते निफ्टी मेटल इंडेक्स आज का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा. इसके विपरीत, सरकारी बैंकों के शेयरों में खरीदारी देखी गई और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स मुनाफे के साथ बंद हुआ, जिससे बाजार को थोड़ा सहारा मिला.
भारी गिरावट वाले शेयर: आज निफ्टी के शेयरों में टाइटैनिक कंपनी, बीईएल (BEL) और हिंडालको इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई.
मंझले और छोटे शेयर: ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो निफ्टी मिडकैप 100 में 0.63% की गिरावट रही, जबकि स्मॉलकैप 100 इंडेक्स बाजार के रुख के विपरीत 0.30% की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा.
आगे कैसी रहेगी बाजार की चाल?
विशेषज्ञों का मानना है कि अब निवेशकों की नजरें आने वाले सितंबर तिमाही के कॉर्पोरेट नतीजों पर टिक गई हैं. आने वाले समय में बाजार इस बात को करीब से परखेगा कि कंपनियां बढ़ती लागत और ऊंची ब्याज दरों के बीच अपनी कमाई और मांग को कैसे बनाए रखती हैं.
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