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शेयर बाजार में बूम: सेंसेक्स 685 अंक की बढ़त के साथ बंद, निवेशकों ने फार्मा और बैंकिंग शेयरों में की जमकर खरीदारी

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को जोरदार तेजी देखने को मिली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजों से पहले निवेशकों ने चौतरफा खरीदारी की. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट और मजबूत वैश्विक संकेतों से घरेलू बाजार को बड़ा सहारा मिला.

इस तेजी के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसक्स 685.34 अंक (0.95%) की बढ़त के साथ 73,067.81 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 220.35 अंक (0.98%) मजबूत होकर 22,776.10 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा. बाजार में लगातार दूसरे दिन सुधार का सिलसिला जारी रहा. फार्मा और केमिकल सेक्टर चमके

बाजार को ऊपर ले जाने में फार्मा, प्राइवेट बैंकिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों का सबसे बड़ा हाथ रहा.