शेयर बाजार में बूम: सेंसेक्स 685 अंक की बढ़त के साथ बंद, निवेशकों ने फार्मा और बैंकिंग शेयरों में की जमकर खरीदारी
आरबीआई पॉलिसी से पहले सेंसेक्स 685 अंक उछलकर 73,067 पर बंद हुआ. फार्मा और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से निफ्टी 22,750 के पार पहुंचा.
Published : October 6, 2026 at 4:21 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को जोरदार तेजी देखने को मिली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजों से पहले निवेशकों ने चौतरफा खरीदारी की. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट और मजबूत वैश्विक संकेतों से घरेलू बाजार को बड़ा सहारा मिला.
इस तेजी के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसक्स 685.34 अंक (0.95%) की बढ़त के साथ 73,067.81 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 220.35 अंक (0.98%) मजबूत होकर 22,776.10 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा. बाजार में लगातार दूसरे दिन सुधार का सिलसिला जारी रहा.
फार्मा और केमिकल सेक्टर चमके
बाजार को ऊपर ले जाने में फार्मा, प्राइवेट बैंकिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों का सबसे बड़ा हाथ रहा.
- सबसे आगे फार्मा: 'निफ्टी फार्मा' इंडेक्स आज सेक्टोरल इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला इंडेक्स रहा. इसके बाद केमिकल सेक्टर में भी अच्छी खरीदारी दिखी.
- आईटी शेयरों में मुनाफावसूली: दूसरी तरफ, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कंपनियों के शेयरों में कुछ बिकवाली देखी गई, जिससे 'निफ्टी आईटी' इंडेक्स आज सबसे ज्यादा टूटने वाला सेक्टर बना.
- दिग्गज शेयर: निफ्टी के शेयरों में ट्रेंट, बीएसई और कोटक महिंद्रा बैंक सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले शेयरों में शामिल रहे.
छोटे और मझोले शेयरों का जलवा
मुख्य सूचकांकों के साथ-साथ छोटे और मध्यम कंपनियों के शेयरों में भी भारी जोश देखा गया. मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स ने मुख्य सूचकांकों से भी बेहतर प्रदर्शन किया
- निफ्टी मिडकैप (Nifty MidCap): इसमें 1.08 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई.
- निफ्टी स्मॉलकैप (Nifty SmallCap): यह सूचकांक 1.56 प्रतिशत की शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ.
क्या कहते हैं बाजार के एक्सपर्ट्स?
मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तकनीकी रूप से निफ्टी के लिए अब आगे की राह सकारात्मक दिख रही है. यदि निफ्टी 22,800 के स्तर से ऊपर टिकने में सफल रहता है, तो यह बहुत जल्द 23,000 के आंकड़े की तरफ बढ़ सकता है. गिरावट की स्थिति में निफ्टी को 22,600 और उसके बाद 22,500 पर मजबूत सहारा मिलेगा. तकनीकी संकेतकों (RSI और MACD) से पता चलता है कि बाजार में अब बेचने का दबाव कम हो रहा है और धीरे-धीरे खरीदारी का मोमेंटम लौट रहा है.
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