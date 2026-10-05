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वैश्विक बाजारों में तेजी से घरेलू मार्केट में लौटी रौनक; सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में जारी गिरावट का सिलसिला आखिरकार थम गया है. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में आई थोड़ी नरमी के कारण सोमवार को निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, जिससे बाजार में रौनक लौट आई.