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MPC के फैसले के बाद थमी बाजार की रफ्तार, गिरावट के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी

आरबीआई नीति के बाद शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि विदेशी पूंजी उपायों से रुपया 81 पैसे मजबूत हुआ.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 5, 2026 at 4:15 PM IST

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Updated : June 5, 2026 at 4:49 PM IST

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मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समीक्षा और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. एक बेहद उतार-चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र में बेंचमार्क सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 49.85 अंक यानी 0.21 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,366.70 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स भी 116.67 अंक या 0.16 प्रतिशत फिसलकर 74,243.34 पर समाप्त हुआ.

रेपो रेट 5.25% पर बरकरार, न्यूट्रल रुख
गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखने का निर्णय लिया है. केंद्रीय बैंक ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक विकास और व्यापक आर्थिक स्थिरता को संतुलित करने के उद्देश्य से अपना 'तटस्थ' रुख बनाए रखा है. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, इस नीति ने यह संकेत दिया है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल आक्रामक रुख अपनाने के बजाय घरेलू स्थिरता को प्राथमिकता दे रहा है.

आज का शेयर बाजार
आज का शेयर बाजार (Etv Bharat)

निफ्टी का तकनीकी आउटलुक
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, तकनीकी चार्ट पर निफ्टी के लिए 23,450–23,550 का क्षेत्र एक मजबूत और तत्काल प्रतिरोध जोन बना हुआ है. यदि सूचकांक इस बैंड से ऊपर टिकाऊ बढ़त बनाने में सफल होता है, तो बाजार की धारणा में सुधार होगा और यह 23,750–23,800 के स्तर की ओर रिकवरी का रास्ता साफ करेगा. दूसरी ओर, गिरावट की स्थिति में 23,250 का स्तर एक महत्वपूर्ण निकट-अवधि का समर्थन क्षेत्र है, जिसे बनाए रखना बाजार के मौजूदा ढांचे के लिए अत्यंत आवश्यक है.

सेक्टोरल प्रदर्शन और शेयरों की स्थिति
शुक्रवार के सत्र में व्यापक बाजारों में भी कमजोरी का रुख रहा. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.35 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.06 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. सेक्टोरल रुझानों में आईटी (IT) और मेटल (Metal) शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव देखा गया, जबकि मीडिया सेक्टर बाजार के विपरीत प्रदर्शन करते हुए बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा. व्यक्तिगत शेयरों में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, विप्रो और ट्रेंट निफ्टी सूचकांक में शीर्ष गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे.

आज के टॉप गेनर्स
आज के टॉप गेनर्स (Etv Bharat)

डॉलर के मुकाबले रुपया 94.93 पर मजबूत
इक्विटी बाजारों की सुस्ती के विपरीत, विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये ने शानदार प्रदर्शन किया. डॉलर के मुकाबले रुपया 81 पैसे की भारी मजबूती के साथ 94.93 (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुआ. यह तेजी रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने और फॉरेक्स लिक्विडिटी को मजबूत करने के उपायों की घोषणा के बाद आई. आरबीआई ने अनिवासी भारतीयों (NRIs) और प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCIs) के लिए इक्विटी निवेश सीमा बढ़ा दी है, साथ ही फुली एक्सेसिबल रूट (FAR) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों का दायरा भी विस्तारित किया है.

आज के टॉप लूजर्स
आज के टॉप लूजर्स (Etv Bharat)

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Last Updated : June 5, 2026 at 4:49 PM IST

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