ETV Bharat / business

RBI पॉलिसी के फैसले से पहले शेयर बाजार में सुस्ती, सेंसेक्स-निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार (4 जून 2026) को बेहद उतार-चढ़ाव भरा और सुस्त कारोबार देखने को मिला. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के फैसले से ठीक एक दिन पहले निवेशकों ने पूरी तरह से सावधानी बरतने का रुख अपनाया. इसके चलते बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक, बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी, लगभग अपने पिछले स्तरों के पास ही बंद हुए. सेंसेक्स और निफ्टी का ताजा स्तर

गुरुवार के कारोबार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 महज 10.95 अंक यानी 0.05 प्रतिशत की हल्की बढ़त के साथ 23,416.55 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स भी केवल 13.84 अंक या 0.02 प्रतिशत की मामूली तेजी दिखाते हुए 74,360.01 पर आकर रुका. आज का शेयर बाजार (ETV Bharat) इन शेयरों ने बढ़ाया दबाव, छोटे शेयरों में दिखा दमबाजार को आज सबसे ज्यादा झटका दिग्गज हेवीवेट शेयरों से लगा. निफ्टी के प्रमुख शेयरों में इंफोसिस, बजाज फिनसर्व और हिंडाल्को इंडस्ट्रीजमें बड़ी बिकवाली देखी गई, जिसने बाजार को ऊपर जाने से रोके रखा.