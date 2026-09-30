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शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान में बंद

सेंसेक्स 48 अंक और निफ्टी 95 अंक गिरकर बंद हुए. फार्मा शेयरों में बिकवाली रही, जबकि रुपया 13 पैसे सुधरकर 95.81 पर पहुंचा.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 4:22 PM IST

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मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में मंदी देखी गई. हालांकि, एक तरफ जहां शेयर बाजार दबाव में रहा, वहीं विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे की मजबूती के साथ 95.81 के स्तर पर बंद हुआ.

कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 48.78 अंक गिरकर 72,480.29 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 95.75 अंक फिसलकर 22,620.45 के स्तर पर बंद हुआ.

शेयर बाजार के टॉप गेनर्स और लूजर्स
बाजार में मंदी के बावजूद चुनिंदा सेक्टर्स में स्टॉक-विशिष्ट खरीदारी देखने को मिली.

  • टॉप गेनर्स: आज के सत्र में टीसीएस (TCS) प्रमुख रूप से लाभ में रहा. इसके अलावा मिडकैप इंडेक्स में आरवीएनएल (RVNL) और प्रेस्टीज एस्टेट्स के शेयरों ने शानदार तेजी दिखाई.
  • टॉप लूजर्स: हेल्थकेयर और फार्मास्युटिकल सेक्टर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली रही. निफ्टी के तहत अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट और डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज आज के सबसे बड़े घाटे वाले शेयरों में शामिल रहे.

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत
फॉरेक्स ट्रेडर्स के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में आए आंशिक सुधार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संभावित बाजार दखलअंदाजी की वजह से घरेलू करेंसी को सहारा मिला है. बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे की बढ़त दर्ज करते हुए 95.81 प्रति डॉलर पर बंद हुआ. इस सुधार से भारतीय आयातकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार से महंगा कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा है.

बाजार का आगे का रुख
विश्लेषकों का मानना है कि निफ्टी के लिए 22,600 से 22,550 का स्तर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन बना हुआ है. यदि बाजार इस स्तर को तोड़ता है, तो आने वाले दिनों में गिरावट और बढ़ सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर रुख साफ होने तक निवेशकों को केवल मजबूत वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों में ही पैसा लगाने की सलाह दी जाती है.

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