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शेयर बाजार में आज रौनक, सेंसेक्स 74,400 के पार और निफ्टी 23,000 के ऊपर बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज शानदार तेजी दर्ज की गई. बीएसई का 30-शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 308.49 अंक चढ़कर 74,459.53 अंक पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी भी 116.35 अंक की मजबूती के साथ 23,053.10 अंक पर रहा. बाजार में इस सकारात्मक रुख के बीच, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी 33 पैसे मजबूत होकर 94.93 प्रति डॉलर पर बंद हुआ.