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शुरुआती भारी गिरावट के बाद संभला बाजार, फिर भी 242 अंक की कमजोरी के साथ बंद हुआ सेंसेक्स

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के कारण घरेलू शेयर बाजार मंगलवार, 29 सितंबर 2026 को गिरावट के साथ बंद हुए. शुरुआती कारोबार में आई भारी गिरावट के बाद हालांकि बाजार ने निचले स्तरों से कुछ रिकवरी दिखाई, लेकिन अंततः दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान में ही बंद होने में कामयाब रहे. बंबई स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 242.65 अंक (0.33 प्रतिशत) टूटकर 72,529.07 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 64.05 अंक (0.28 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 22,716.20 के स्तर पर आ गया.