शुरुआती भारी गिरावट के बाद संभला बाजार, फिर भी 242 अंक की कमजोरी के साथ बंद हुआ सेंसेक्स
क्रूड ऑयल की तेजी और कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण सेंसेक्स 242 अंक गिरकर 72,529 पर और निफ्टी 64 अंक टूटकर 22,716 पर बंद हुआ.
Published : September 29, 2026 at 4:19 PM IST
मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के कारण घरेलू शेयर बाजार मंगलवार, 29 सितंबर 2026 को गिरावट के साथ बंद हुए. शुरुआती कारोबार में आई भारी गिरावट के बाद हालांकि बाजार ने निचले स्तरों से कुछ रिकवरी दिखाई, लेकिन अंततः दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान में ही बंद होने में कामयाब रहे. बंबई स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 242.65 अंक (0.33 प्रतिशत) टूटकर 72,529.07 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 64.05 अंक (0.28 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 22,716.20 के स्तर पर आ गया.
बाजार में गिरावट के मुख्य कारण
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, इस समय वैश्विक व्यापक आर्थिक परिस्थितियां इक्विटी बाजारों के लिए अनुकूल नहीं हैं. सबसे बड़ा दबाव कच्चे तेल की कीमतों से आ रहा है. अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड की कीमतें 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 106.87 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड भी बढ़कर 93.99 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल का महंगा होना भारतीय अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट मार्जिन के लिए सीधा खतरा है. इसके अलावा, अमेरिकी 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड का 5.23 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंचना भी निवेशकों को जोखिम वाली संपत्तियों से दूर कर रहा है.
संस्थागत निवेशकों का रुख और सेक्टोरल प्रदर्शन
बाजार को संभालने में घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने लगातार तीसरे सत्र में बिकवाली जारी रखी और सोमवार को 5,353 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर बेचे. इसके विपरीत, डीआईआई ने बाजार को सहारा देते हुए 5,189 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की.
सेक्टरवार प्रदर्शन की बात करें तो निफ्टी ऑटो, मीडिया, एफएमसीजी, सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और मेटल इंडेक्स में सुबह के सत्र में 0.64 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई. हालांकि, बाजार की इस गिरावट के बीच फार्मास्युटिकल्स और हेल्थकेयर शेयरों में तेजी रही. निफ्टी फार्मा और निफ्टी 500 हेल्थकेयर इंडेक्स करीब 1 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए. डॉ. रेड्डीज लैब्स, एनटीपीसी और टाटा स्टील शीर्ष बढ़त बनाने वाले शेयरों में शामिल रहे, जबकि टाइटन कंपनी और इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा. शॉर्ट-टर्म में निफ्टी के लिए 22,650-22,700 पर तात्कालिक सपोर्ट और 22,950-23,000 पर मजबूत रेजिस्टेंस देखा जा रहा है.
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