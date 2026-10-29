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शेयर बाजार में बंपर रिकवरी, सेंसेक्स 905 अंक उछला, निफ्टी 22,900 के पार बंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: दो दिनों की लगातार गिरावट पर ब्रेक लगाते हुए भारतीय शेयर बाजार ने आज शानदार वापसी की है. ग्लोबल मार्केट से मिले सकारात्मक संकेतों और घरेलू संस्थागत निवेशकों की चौतरफा खरीदारी के दम पर दोनों प्रमुख सूचकांक रिकॉर्ड तेजी के साथ बंद हुए. आज के कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 905.01 अंक यानी 1.24 प्रतिशत की भारी बढ़त के साथ 74,151.04 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं दूसरी ओर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स भी 237.90 अंक यानी 1.05 प्रतिशत की मजबूती के साथ 22,936.75 के स्तर पर सफलतापूर्वक सेटल हुआ, जिससे पिछले दो दिनों से बाजार में जारी मायूसी पूरी तरह खत्म हो गई.

अमेरिकी फेड के फैसले और चौतरफा खरीदारी से आई तेजी

इस जोरदार तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व का वह फैसला रहा, जिसमें उसने ब्याज दरों को 3.75 से 4 प्रतिशत के दायरे में यथावत रखने की घोषणा की. फेडरल रिजर्व के इस कदम से वैश्विक बाजारों में राहत की सांस ली गई, जिसका सीधा और सकारात्मक असर भारतीय निवेशकों के सेंटिमेंट पर भी देखने को मिला. निचले स्तरों पर आईटी, एफएमसीजी और विशेषकर सरकारी बैंकिंग शेयरों में हुई बंपर खरीदारी ने बाजार को बहुत मजबूत सपोर्ट दिया. इस एक दिवसीय रैली के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग ₹5 लाख करोड़ बढ़कर ₹477 लाख करोड़ के पार पहुंच गया, जिससे निवेशकों की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ है.