शेयर बाजार में बंपर रिकवरी, सेंसेक्स 905 अंक उछला, निफ्टी 22,900 के पार बंद
यूएस फेड के फैसले से बाजार में लौटी रौनक, सरकारी बैंकों और FMCG शेयरों में जोरदार खरीदारी से निवेशकों ने कमाए 5 लाख करोड़ रुपये.
Published : October 29, 2026 at 4:38 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 5:36 PM IST
मुंबई: दो दिनों की लगातार गिरावट पर ब्रेक लगाते हुए भारतीय शेयर बाजार ने आज शानदार वापसी की है. ग्लोबल मार्केट से मिले सकारात्मक संकेतों और घरेलू संस्थागत निवेशकों की चौतरफा खरीदारी के दम पर दोनों प्रमुख सूचकांक रिकॉर्ड तेजी के साथ बंद हुए. आज के कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 905.01 अंक यानी 1.24 प्रतिशत की भारी बढ़त के साथ 74,151.04 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं दूसरी ओर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स भी 237.90 अंक यानी 1.05 प्रतिशत की मजबूती के साथ 22,936.75 के स्तर पर सफलतापूर्वक सेटल हुआ, जिससे पिछले दो दिनों से बाजार में जारी मायूसी पूरी तरह खत्म हो गई.
अमेरिकी फेड के फैसले और चौतरफा खरीदारी से आई तेजी
इस जोरदार तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व का वह फैसला रहा, जिसमें उसने ब्याज दरों को 3.75 से 4 प्रतिशत के दायरे में यथावत रखने की घोषणा की. फेडरल रिजर्व के इस कदम से वैश्विक बाजारों में राहत की सांस ली गई, जिसका सीधा और सकारात्मक असर भारतीय निवेशकों के सेंटिमेंट पर भी देखने को मिला. निचले स्तरों पर आईटी, एफएमसीजी और विशेषकर सरकारी बैंकिंग शेयरों में हुई बंपर खरीदारी ने बाजार को बहुत मजबूत सपोर्ट दिया. इस एक दिवसीय रैली के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग ₹5 लाख करोड़ बढ़कर ₹477 लाख करोड़ के पार पहुंच गया, जिससे निवेशकों की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ है.
FMCG और सरकारी बैंकों में बंपर उछाल, ऑटो सेक्टर पिछड़ा
क्षेत्रीय सूचकांकों की बात करें तो आज के कारोबार में रियल्टी और एफएमसीजी इंडेक्स सबसे आगे रहे. निफ्टी रियल्टी में 2.75 प्रतिशत और निफ्टी एफएमसीजी में 2.34 प्रतिशत की जोरदार तेजी देखी गई, जबकि सरकारी बैंकों के सूचकांक निफ्टी पीएसयू बैंक में भी 2.20 प्रतिशत का बड़ा उछाल आया. हालांकि, मासिक ऑटो बिक्री के कमजोर अनुमानों के चलते ऑटोमोबाइल सेक्टर आज बाजार की रफ्तार के साथ नहीं चल पाया और दबाव में नजर आया, जिसके कारण निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.24 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ.
अदाणी पोर्ट्स और कोटक बैंक चमके, ट्रेंट में गिरावट
दिग्गज कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो दूसरी तिमाही के बेहद मजबूत वित्तीय नतीजों के दम पर अदाणी पोर्ट्स का शेयर 5.17 प्रतिशत की छलांग लगाकर ₹1,812.80 पर बंद हुआ. इसके साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में कोटक महिंद्रा बैंक में 3.86 प्रतिशत और पावर ग्रिड में 3.70 प्रतिशत की भारी लिवाली दर्ज की गई. इसके विपरीत, बाजार में आई इस हरियाली के बावजूद मुनाफावसूली के कारण ट्रेंट का शेयर 1.44 प्रतिशत और देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी का शेयर 1.00 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ. बाजार के तकनीकी जानकारों का मानना है कि निफ्टी ने अपने 20-डे मूविंग एवरेज के अहम स्तर को पार कर लिया है, जो शॉर्ट-टर्म में बाजार के लिए काफी सकारात्मक है और सूचकांक जल्द ही 23,175 का अगला स्तर छू सकता है.
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