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मार्केट क्रैश: ईरान संकट के बीच सेंसेक्स 1092 अंक टूटा, निफ्टी 23,550 के नीचे बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार, 29 मई 2026 का दिन बेहद निराशाजनक रहा. शुरुआती बढ़त को गंवाते हुए दोनों प्रमुख सूचकांकों में अंतिम एक घंटे में भारी बिकवाली देखी गई. वैश्विक और घरेलू मोर्चों पर आए नकारात्मक संकेतों के कारण बीएसई सेंसेक्स 1,092.06 अंक या 1.44 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 74,775.74 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी (NSE Nifty) भी 359.40 अंक या 1.50 प्रतिशत फिसलकर 23,547.75 के स्तर पर आ गया.

बाजार में भारी उतार-चढ़ाव

शुक्रवार के कारोबारी सत्र में बाजार में भारी अस्थिरता देखी गई. निफ्टी ने कारोबार के दौरान 24,002.80 का इंट्रा-डे हाई (उच्चतम स्तर) छुआ था, लेकिन शाम होते-होते बिकवाली के दबाव में यह 23,484.75 के निचले स्तर तक चला गया. इसी तरह, सेंसेक्स भी दिन में 76,220.02 के स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन आखिरी घंटों में तेज बिकवाली के कारण यह 74,589.11 के इंट्रा-डे लो (निचले स्तर) तक गोता लगा गया.

गिरावट के मुख्य कारण

US-Iran भू-राजनीतिक अनिश्चितता: अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौतों और शर्तों को लेकर वैश्विक बाजार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इस अनिश्चितता ने निवेशकों को डरा दिया, जिसके कारण मुनाफावसूली तेज हो गई.

कमजोर मानसून का अनुमान: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस साल मानसून के दीर्घकालिक औसत (LPA) का 90% रहने का अनुमान जताया है. मानसून के इस कमजोर पूर्वानुमान ने कृषि उत्पादन और महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.