बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1,124 अंक क्रैश, निवेशकों के डूबे लाखों करोड़
वैश्विक तनाव और महंगे कच्चे तेल के कारण सेंसेक्स 1,124 अंक और निफ्टी 360 अंक टूटकर छह महीने के निचले स्तर पर बंद हुए.
Published : September 28, 2026 at 4:41 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन बेहद निराशाजनक रहा. वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के कारण घरेलू शेयर बाजार में हाहाकार मच गया. चौतरफा बिकवाली के दबाव में आकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 1,124.02 अंक (1.52%) टूटकर 72,771.72 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 360.25 अंक (1.56%) की बड़ी गिरावट के साथ 22,780.25 पर सिमट गया. आज की इस गिरावट से निवेशकों के लाखों करोड़ रुपये स्वाहा हो गए.
रुपये में रिकॉर्ड कमजोरी
डॉलर की मजबूती और महंगे कच्चे तेल के दबाव में भारतीय रुपया भी आज 0.19% कमजोर होकर प्रति डॉलर 96.00 के स्तर पर बंद हुआ.
किन शेयरों और बाजारों पर पड़ा असर?
बाजार में गिरावट इतनी व्यापक थी कि बड़े शेयरों के साथ-साथ छोटे और मझोले शेयरों में भी भारी बिकवाली हुई. निफ्टी के शेयरों में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV), पावर ग्रिड और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा घाटे में रहे. भारतीय बाजार के साथ-साथ एशिया के अन्य बाजारों जैसे दक्षिण कोरिया, चीन और जापान के शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई.
बाजार में बड़ी गिरावट के मुख्य कारण
पश्चिम एशिया में तनाव और अमेरिकी कड़ा रुख: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के उस शांति प्रस्ताव को खारिज करने के बाद बाजार में घबराहट फैल गई, जिसमें 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को फिर से खोलने और दुश्मनी को कम करने की बात कही गई थी. इससे युद्ध गहराने की आशंका बढ़ गई है.
कच्चे तेल की कीमतों में उछाल: वैश्विक तनाव के कारण तेल की सप्लाई रुकने का डर पैदा हो गया है. इसके चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल 2.2% बढ़कर 106.6 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है, इसलिए महंगा तेल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है.
अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी: अमेरिका में 10 साल के बेंचमार्क बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 5.20% और 2 साल के नोट की यील्ड 4.90% पर पहुंच गई है. जब अमेरिका जैसे सुरक्षित बाजारों में रिटर्न अच्छा मिलने लगता है, तो विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा निकालने लगते हैं.
विदेशी निवेशकों (FPI) की भारी बिकवाली: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर के महीने में अब तक ₹17,131 करोड़ के शेयर बेचे हैं. इस साल अब तक वे कुल ₹2.41 लाख करोड़ की भारी बिकवाली कर चुके हैं.
यह भी पढ़ें- LPG से लेकर Bank FD तक: 1 अक्टूबर से देश में बदल रहे हैं ये 8 बड़े नियम, आम जनता की जेब पर होगा सीधा असर