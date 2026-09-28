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बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1,124 अंक क्रैश, निवेशकों के डूबे लाखों करोड़

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन बेहद निराशाजनक रहा. वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के कारण घरेलू शेयर बाजार में हाहाकार मच गया. चौतरफा बिकवाली के दबाव में आकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 1,124.02 अंक (1.52%) टूटकर 72,771.72 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 360.25 अंक (1.56%) की बड़ी गिरावट के साथ 22,780.25 पर सिमट गया. आज की इस गिरावट से निवेशकों के लाखों करोड़ रुपये स्वाहा हो गए.

रुपये में रिकॉर्ड कमजोरी

डॉलर की मजबूती और महंगे कच्चे तेल के दबाव में भारतीय रुपया भी आज 0.19% कमजोर होकर प्रति डॉलर 96.00 के स्तर पर बंद हुआ. आज का कैसा रहा बाजार (Etv Bharat) किन शेयरों और बाजारों पर पड़ा असर?

बाजार में गिरावट इतनी व्यापक थी कि बड़े शेयरों के साथ-साथ छोटे और मझोले शेयरों में भी भारी बिकवाली हुई. निफ्टी के शेयरों में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV), पावर ग्रिड और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा घाटे में रहे. भारतीय बाजार के साथ-साथ एशिया के अन्य बाजारों जैसे दक्षिण कोरिया, चीन और जापान के शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई.