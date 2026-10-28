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बाजार में उतार-चढ़ाव: ऑटो और बैंकिंग शेयरों ने संभाला मोर्चा, सेंसेक्स 353 अंक गिरकर हुआ बंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी नीतिगत बैठक को लेकर निवेशकों की चिंता के कारण सुबह के सत्र में बाजार में तेज बिकवाली देखी गई. हालांकि, दूसरे हाफ में ऑटोमोबाइल और चुनिंदा बैंकिंग शेयरों में लौटी जोरदार खरीदारी ने बाजार को निचले स्तरों से उबारने में मदद की, जिससे भारी गिरावट टल गई.

प्रमुख सूचकांकों का हाल

दिन के कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 995 अंक तक टूटकर 72,604 के निचले स्तर पर पहुंच गया था. लेकिन अंतिम घंटों में हुई रिकवरी के बाद, यह 353 अंक (0.48%) की गिरावट के साथ 73,246 पर बंद हुआ. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 22,498 के निचले स्तर से उबरते हुए 51 अंक (0.22%) फिसलकर 22,699 पर बंद हुआ.

आज का बाजार (ETV Bharat) आईटी और एनर्जी शेयरों ने बढ़ाया दबाव

बाजार को आज सबसे ज्यादा नुकसान आईटी और तेल-गैस (एनर्जी) क्षेत्र के बड़े शेयरों से हुआ. निफ्टी के प्रमुख गिरावट वाले शेयर में इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी (ONGC) शामिल रहे, जिन्होंने सूचकांकों पर गहरा दबाव बनाया. टेक महिंद्रा और भारती एयरटेल में भी गिरावट दर्ज की गई. ऑटो और बैंकिंग ने दी मजबूती

गिरावट के इस माहौल में ऑटोमोबाइल सेक्टर ने बाजार का मजबूती से नेतृत्व किया. निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 1.5 प्रतिशत की शानदार तेजी दर्ज की गई. इसके अलावा, बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी लिवाली देखी गई, जिससे बैंक निफ्टी 0.5 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ. दिग्गज शेयरों में लार्सन एंड टुब्रो (L&T), अपोलो हॉस्पिटल्स, ट्रेंट (Trent) और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में शामिल रहे और इन्होंने बाजार की गिरावट को सीमित किया. आज के गिरने वाले प्रमुख शेयर (ETV Bharat)